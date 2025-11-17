Junior Konsult Hållbar Leverantörsuppföljning och Sociala Revisioner
2025-11-17
Om rollen
Är du en driven och noggrann konsult med intresse för ansvarsfullt företagande, hållbara leverantörskedjor och sociala revisioner? Har du erfarenhet av att stödja bolag att implementera tillbörlig aktsamhet, samt bedöma och granska företag utifrån mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter och hållbarhetsprinciper? Då kan du vara den vi söker! Klicka på knappen "Sök nu"!
Om Rollen
Som junior konsult hos oss kommer du att spela en viktig roll i att hjälpa våra kunder att integrera ansvarsfullt företagande i sina verksamheter, strategier och värdekedjor, samt att genomföra leverantörsuppföljning och sociala revisioner. Du kommer också att hjälpa företag att uppfylla hållbarhetskrav och genomföra revisioner på plats där produktionen sker.
Dina huvudsakliga ansvarsområden: Som junior konsult får du möjlighet att:
Rådge eller granska företag utifrån hållbara leveranskedjor med fokus på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och affärsetik, inklusive revisioner på plats.
Arbeta med globala hållbarhetsinitiativ som UN Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande.
Stödja utformning och implementering av due diligence-processer för mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik i olika branscher.
Genomföra riskbedömningar, intressentkartläggningar och gap-analyser kopplade till hållbarhets-due diligence.
Arbeta nära kunder för att stärka ansvarsfullt inköp, etisk styrning och transparens i hela värdekedjan.
Rådge eller granska företag utifrån arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal, systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2023:1), ISO 45001 och diskrimineringslagen.
Vem är du? För att söka tjänsten vill vi att du har:
Erfarenhet av revisioner inom hållbar leverantörsuppföljning och sociala revisioner.
Jobbat 1-2 år med hållbara inköp eller due diligence.
God förståelse för internationella standarder för ansvarsfullt företagande, såsom OECD:s riktlinjer om ansvarsfullt företagande för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP), ILO-konventioner och EU regelverk om hållbarhets-due diligence.
Erfarenhet inom riskanalyser och riskhantering inom mänskliga rättigheter, yttre miljö, arbetsmiljö, arbetsförhållanden och affärsetik inklusive anti-korruption i leveranskedjan.
Goda kunskaper om risker avseende mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter.
Kunskap om FN:s konvention mot korruption
Dokumenterad kunskap om rådgivning till, eller granskning av, företag utifrån arbetsrättsliga villkor och ESG-principer.
Det är även positivt om du har:
Specialistkompetens inom klimatfrågor, klimatanpassning, och resiliens.
Erfarenhet från branscher såsom energi, fastighet, samhällsbyggnad, industri, finansiella institutioner och investerare, VA eller transport & infrastruktur.
Vad vi erbjuder
En dynamisk och inkluderande arbetsmiljö med möjligheter att påverka och växa.
Stora möjligheter att forma din vardag och utveckla våra erbjudanden.
En kultur präglad av samarbete, innovation och hållbarhet.
En arbetsplats med värderingar som affärsmässighet, kreativitet och engagemang.
Hybridlösningar med stor flexibilitet för dig som medarbetare.
Välkommen till Ramboll och Ramboll Management Consulting Ramboll är en ledande samhällsutvecklare med 17 500 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. I Sverige är vi över 1 800 experter på 30 kontor. Med 700 konsulter globalt, varav 100 i Sverige, är Ramboll Management Consulting ett ledande konsultbolag inom hållbar omställning.
Mångfald och en bredd av perspektiv är viktigt för oss Vi välkomnar alla sökanden och eftersträvar en mångfald av perspektiv och erfarenheter.
Din ansökan Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV och personliga brev senast den 2025-11-30. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
STOCKHOLM
