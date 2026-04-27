Junior konsult - SQM-support (leverantörskvalitet) till försvarsindustrin
Job Solution Sweden Consulting AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-04-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Linköping
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en junior konsult till ett uppdrag hos vår kund inom industrin. Här får du en utvecklande roll där du arbetar nära erfarna Supplier Quality Managers (SQM) och stöttar i det dagliga kvalitetsarbetet gentemot leverantörer.
Detta är en bra möjlighet för dig som är i början av din karriär och vill få inblick i kvalitetsprocesser, leverantörsstyrning och arbete i en tekniskt orienterad verksamhet.
Om uppdragetI rollen som SQM-support arbetar du med administrativt stöd kopplat till leverantörskvalitet. Du ansvarar för att dokumentation hanteras korrekt, hålls uppdaterad och är tillgänglig för verksamheten. Rollen innebär också att koordinera och stötta i olika administrativa uppgifter kopplade till kvalitetsprocesser.
Du arbetar nära SQM:er och får en viktig roll i att skapa struktur och effektivitet i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Administrera och uppdatera dokumentation kopplat till leverantörskvalitet
Säkerställa att dokument är korrekt strukturerade och tillgängliga
Stötta Supplier Quality Managers i administrativa och koordinerande uppgifter
Bidra till ordning och struktur i kvalitetsrelaterade processer
Ha kontakt med interna intressenter i det dagliga arbetet

Kvalifikationer
1-3 års erfarenhet av administrativt arbete eller liknande roll
Erfarenhet av dokumenthantering och administrativ support
God förmåga att strukturera och organisera information
God kommunikativ förmåga och servicekänsla
Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska
Meriterande:
Utbildning inom kvalitet eller närliggande område
Erfarenhet av arbete inom kvalitet eller industriell verksamhet
Vi söker dig somÄr noggrann, strukturerad och trivs i en roll där du får stötta andra och skapa ordning i komplex information. Du har ett serviceinriktat arbetssätt och tycker om att samarbeta med olika funktioner i organisationen.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
Landsvägen 57
)
172 65 LINKÖPING Arbetsplats
Job Solution Consulting Jobbnummer
9877557