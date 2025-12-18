Junior Kategori- & Inköpskoordinator till apoteksbolag i Solna
SJR söker nu en Junior Kategori- & Inköpskoordinator till ett konsultuppdrag på 5 månader hos en av våra kunder med kontor i Solna. Uppdraget startar den 12 januari. Som konsult hos SJR blir du anställd med månadslön och tjänstepension enligt kollektivavtal, och får möjlighet att utvecklas i en stimulerande roll hos en spännande aktör inom apoteksbranschen. För rätt person finns möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Rollen innebär ett administrativt ansvar för sortiment inom tilldelade kategorier samt ett stöttande affärsansvar till Kategori- & Inköpschef gällande strategi, planer, genomförande, uppföljning, omsättning och resultat. Du kommer att arbeta nära inköps- och kategoriteamet och bidra till att utveckla och effektivisera processer.
Ansvarsområden
• Delta och stötta i kategoriprojekt, kategoriplan och JM-plan.
• Ansvara för informationsflöde på intranätet, inklusive sortimentsinformation och kundfrågor.
• Hantera reklamationer och indragningar samt säkerställa process och informationsflöde.
• Kontakt med lager och uppföljning av restningar.
• Dokumentera och utveckla gemensamma processer.
• Publicera produktfaktablad och säkerhetsdatablad.
• Administrera och kvalitetssäkra revideringsfiler och artikelfiler från leverantörer.
• Säkerställa att bilder och texter finns tillgängliga samt samla in material från leverantörer.
• Hantera prisaviseringar inklusive analys, förhandlingsunderlag och kontakt med leverantörer.
• Administrera avtal i avtalshubb.
• Delta i leverantörsmöten och stötta inför och efter möten.
• Underhålla leverantörslistor med aktuella kontaktuppgifter.
• Hantera frågor kring kampanjer och sortiment.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom ekonomi, marknadsföring, inköp eller liknande. Du har mycket goda kunskaper i Officepaketet och erfarenhet av att koordinera och driva operativt inköp. Det är meriterande med specifik kategorikunskap för de kategorier du ansvarar för. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift och har god presentationsvana.Dina personliga egenskaper
Du arbetar strukturerat och metodiskt, har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta administrativt och har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-12-31. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regelverk.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
