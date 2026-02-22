Junior kalkylator till ledande serviceföretag
Framtiden i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lund
2026-02-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Lund
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär eller har du några års praktisk erfarenhet från el-branschen? Trivs du med struktur, siffror och beräkningar? Nu får du chansen att utvecklas i rollen som junior kalkylator hos ett av landets ledande företag inom elinstallation och service. Missa inte chansen!
Om rollen
Som kalkylator är din roll att räkna och kalkylera offerter i EL-VIS Maxikod. Till en början kommer du att få sitta bredvid en kollega och sedan jobba med enklare offerter. I takt med att du bli mer erfaren kommer komplexiteten att öka och på sikt finns möjligheten att hjälpa till vid större anbud och förhandlingar.
Du arbetar med alla steg från att ta in priser från leverantörer till kalkylen, registrering i systemet och även uppföljning.
Här får du snabbt stort ansvar i rollen samtidigt som det finns bra stöd att få från erfarna kollegor.Publiceringsdatum2026-02-22Om företaget
Ett ledande installations- och serviceföretag inom elteknik som arbetar med att skapa trygga, energieffektiva och moderna lösningar för både företag och privatkunder. Verksamheten kombinerar gedigen teknisk kompetens med ett starkt fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktiga kundrelationer.
Med medarbetare över hela landet erbjuds bred expertis inom allt från elinstallation och automation till säkerhetssystem och energismarta lösningar.
Vem söker vi?Vi tror att du trivs i en roll där du får ta ansvar och driva ditt eget arbete framåt. Du är strukturerad, målmedveten och säkerställer att ditt arbete levereras både i tid och med bra kvalitet.
KravBranschkunskap från till exempel bygg, el eller entreprenad
Kunskap i något kalkylverktyg (t.ex. EL-VIS eller liknande)
Svenska och engelska i tal och skrift
Kunskap i officepaketet
Körkort B
Meriterande
Tidigare arbetat som elektriker
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst börjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket ger dig fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju
• Personlighets- och logiktest
• Intervju med rekryterare
• Referenstagning
• Träff med kundföretaget
För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Då vi arbetar kompetensbaserat baserar vi ej urvalet på personligt brev, därav inget vi efterfrågar.
För denna tjänst kommer du initialt att vara anställd av Framtiden, med möjlighet att övergå till anställning direkt hos kundföretaget.Anställningsvillkor
• Startdatum: Enligt överenskommelse
• Placeringsort: Lund
• Arbetstider: 07:00-16:00, flextid
• Omfattning: Heltid
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51928_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
220 02 LUND Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Emma Dicksson emma.d@framtiden.com Jobbnummer
9756414