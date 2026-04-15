Junior jurist till Sekretessgruppen - Finansinspektionen
2026-04-15
Som junior jurist i Sekretessgruppen på Finansinspektionen (FI) är du med och bidrar till en rättssäker och effektiv hantering av utlämnande av allmän handling. I rollen får du en bred inblick i myndighetens verksamhet och i frågor som rör både finansmarknaden och regelverket om offentlighet och sekretess. Tillsammans med erfarna kollegor arbetar du i en miljö där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus.
Som junior jurist i Sekretessgruppen, som tillhör avdelningen Kapitalmarknadsrätt, arbetar du främst med att handlägga ärenden om utlämnande av allmän handling. Du ingår i en särskild grupp som hanterar dessa ärenden för områdena Marknader och Försäkring och bidrar tillsammans med kollegorna till en effektiv och rättssäker handläggning.
Arbetet innebär att du självständigt handlägger ärenden, samtidigt som du deltar i utvecklingen av gruppens arbetssätt och rutiner. Du samarbetar nära med kollegor inom den egna gruppen och har även ett tätt samarbete med andra avdelningar inom FI. I rollen har du löpande kontakt med externa parter, såsom företag och allmänhet.
Avdelningen Kapitalmarknadsrätt står inför en omorganisation och Sekretessgruppen förväntas inom kort även handlägga ärenden för område Försäkring. Detta innebär ett ökat inflöde av ärenden och en större variation i ärendetyperna. Samtidigt förväntas nya EU-rättsliga bestämmelser träda i kraft under 2026, vilket ytterligare kan öka antalet ärenden om utlämnande av allmän handling. Rollen ger därför goda möjligheter att utveckla din juridiska kompetens i en föränderlig och kunskapsintensiv miljö.
juristexamen (jur.kand. eller motsvarande)
goda kunskaper i svenska och engelska.
erfarenhet av att handlägga ärenden om utlämnande av allmän handling
goda studieresultat
intresse för eller erfarenhet av området offentlighet och sekretess.
I den här rollen är du självgående och målinriktad och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du samarbetar väl med andra, är hjälpsam och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är uthållig och kan arbeta strukturerat även när arbetsbelastningen är hög, samtidigt som du planerar och prioriterar dina uppgifter på ett effektivt sätt.Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Finansinspektionen bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform:Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Beroende på verksamhetens behov kan vi inom ramen för denna rekrytering även komma att erbjuda en särskild visstidsanställning.
Omfattning:Heltid
Kontaktperson:Marie Eiderbrant, Tf enhetschef, 08-408 988 45 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Job-122236".
Finansinspektionen
