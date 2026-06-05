Junior jurist till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd
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2026-06-05
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Skolinspektionen har ett stort och viktigt samhällsuppdrag, vi ska verka för att alla barn och unga får en trygg och likvärdig utbildning. Det gör vi bland annat genom att kvalitén, inspektera alla Sveriges skolor och pröva ansökningar om att driva fristående skolverksamhet. Skolinspektionen finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.
Skolinspektionen är även en s.k. värdmyndighet för Skolväsendets överklagandenämnd som är en domstolsliknande myndighet med uppgift att överpröva beslut inom skolväsendet. Kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd är en av fem enheter inom avdelningen för Verksamhetsstöd och juridik vid Skolinspektionens huvudkontor i Stockholm och har som huvudsaklig arbetsuppgift att handlägga nämndens ärenden. Kansliet består av en kanslichef, en kanslisamordnare, ca tretton jurister och två ordinarie administratörer. Vi söker nu en junior jurist som under en begränsad period vill arbeta med detta viktiga samhällsuppdrag. Är du den vi söker?
Vi söker
Vi söker dig som vill arbeta med det juridiska uppdraget att överpröva vissa beslut inom skolväsendet. Det är ett viktigt och utmanande arbete som ställer höga krav på noggrannhet då Överklagandenämndens beslut inte går att överklaga. Inflödet av ärenden är periodvis högre under vår/sommar, vilket därför ställer krav på din förmåga att bereda ett stort antal ärenden samtidigt och kunna prioritera. Arbetet passar dig som nyligen tagit din juristexamen och vill arbeta inom ett brett och varierat skoljuridiskt område. Har du den kompetens vi söker och vill vara med och bidra till en förbättrad svensk skola? Då har vi ett spännande jobb för dig. Observera att tjänsten är en visstidsanställning om 6 månader med tillträde i augusti (eller enligt överenskommelse)
Vad vi erbjuder
Vi förstår vikten av och arbetar för att ge dig de bästa förutsättningarna att trivas och må bra på jobbet. Du kommer att arbeta tillsammans med hjälpsamma och kompetenta kollegor i ett engagerat team där du får möjlighet att bidra, utvecklas och lära av andra. Vi erbjuder förmånliga villkor så som bl.a. friskvårdsbidrag, en friskvårdstimme i veckan och flexibel arbetstid. Vi erbjuder också möjlighet att träffa överenskommelse om delvist distansarbete. Vi sitter i aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Som jurist arbetar du i huvudsak med att bereda inkomna ärenden. I arbetsuppgifterna ingår ex. att du handlägger, rättsutreder och utarbetar beslutsförslag till ordföranden för nämnden och besvarar allmänhetens frågor. I arbetsuppgifterna ingår även att du har kontakter med bl.a. klagande, rektorer och kommuner.
Vi söker dig som
har svensk juristexamen
Det är vidare meriterande om du
är notariemeriterad eller har motsvarande erfarenhet som beredningsjurist eller föredragande i domstol, avslutad inom de senaste fem åren
under de senaste åren har arbetat med ärendehandläggning inom statlig myndighet utöver din notarietjänstgöring
har annan juridisk arbetslivserfarenhet under de senaste åren som arbetsgivaren bedömer relevant.
Som person
har du förmåga att arbeta lösningsinriktat i en verksamhet med tidvis högt tempo
är du noggrann, ansvarsfull och resultatinriktad
har du förmåga att arbeta självständigt, men även en god samarbetsförmåga
har du mycket god analytisk förmåga.
Dina personliga egenskaper och förmågor kommer att tillmätas stor vikt.
Tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning (heltid) under 6 månader. Tillträde under augusti 2026 (eller enligt överenskommelse).Så ansöker du
Ansök i form av ett personligt brev (högst en A4) och CV och svara på urvalsfrågor. Klicka på ansök nedan. Välkommen med din ansökan senast den 26 juni. Ansökan har dnr 2026:6562. Observera att urval sker löpande under ansökningsperioden och att intervjuer kommer hållas enbart under vecka 27, varför du behöver vara tillgänglig under denna period.
Frågor
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kanslisamordnare Arda Kelmendi, tfn tel:0858608470 eller kanslichef Anna-Karin Lundgren, tfn tel:0858608470. Om du har frågor angående rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta mailto:rekrytering@skolinspektionen.se
.
Fackliga företrädare
Fackliga företrädare är Niki Konomi, (SACO) och Maria Klasson (OFR). Båda nås via växeln 08-586 080 00.
I denna rekrytering har Skolinspektionen redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Statens skolinspektion
(org.nr 202100-6065)
104 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Statens Skolinspektion Jobbnummer
9950772