Junior jurist till avdelningen Marknadstillsyn på Finansinspektionen
2025-12-22
Är du i början av din karriär och har ett intresse för juridik kopplat till finansmarknaden och vill utvecklas i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en junior jurist till Prospektenheten på avdelningen Marknadstillsyn.
Om jobbet
Som junior jurist på Finansinspektionen (FI) blir du en del av avdelningen för Marknadstillsyn och arbetar inom Prospektenheten. Enheten ansvarar för granskning och godkännande av prospekt och erbjudandehandlingar, har tillsyn över prospektregelverket och offentliga uppköpserbjudanden samt medverkar i regelgivningsarbete inom området.
I rollen arbetar du självständigt, stöttar dina kollegor och bidrar till praxisbildning i komplexa frågor. Du har löpande kontakt med aktörer på värdepappersmarknaden, såsom finansiella och juridiska rådgivare. Du besvarar frågor om prospekt och förvärv av börsnoterade bolag och ger vägledning kring tillämpliga regelverk.
Arbetet kan även innebära deltagande i internationella uppdrag, inklusive samarbete med andra europeiska tillsynsmyndigheter. Du är dessutom delaktig i enhetens administrativa uppgifter och bidrar till att utveckla effektiva arbetssätt
Tjänsten innebär ett nära samarbete med kollegor inom både avdelningen och myndigheten i stort och du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om finansmarknaden.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har juristexamen eller annan relevant juridisk examen
• har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet från arbete/praktik på advokatbyrå, finansiell rådgivare, myndighet, bolag under FI:s tillsyn eller liknande
• har intresse av värdepappersmarknaden, prospektfrågor, offentliga uppköpserbjudanden, kapitalmarknadstransaktioner och börsregelverk.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• kommunicera tydligt med olika målgrupper.
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Erik Nordfeldt, enhetschef, 08-408 984 92
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Individuell lönesättning. Så ansöker du
