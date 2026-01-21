Junior IT-säkerhetsingenjör till stort industriföretag i Lund!
2026-01-21
Är du nyexaminerad inom IT och på jakt efter en spännande roll inom informationssäkerhet? Vill du vara en nyckelperson i att säkerställa integritet och säkerhet i avancerade ubåtssystem? Vår kund söker nu en nyutexaminerad IT-säkerhetsingenjör för att bli en del av ett dynamiskt team i Malmö.
Kunden är ett ledande företag inom marinteknologi med specialisering och utveckling av ytfartyg och ubåtar. Deras verksamhet sträcker sig världen över och kollegor inom bolaget finner du på samtliga kontinenter. Kunden utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för ett säkrare samhälle och just nu söker vi en nyutexaminerad person med intresse för informationssäkerhet och IT.
Om rollen
I rollen som IT-säkerhetsingenjör kommer du ingå i sektionen Onboard Security & IT Architecture som idag består av 20 kollegor med fokus på ytfartyg och ubåtar. I detta team arbetar ni tillsammans för att erbjuda kunder ett tryggare samhälle genom olika lösningar för att motarbeta intrång och manipulation i olika system. Som IT-säkerhetsingenjör är du med i hela utvecklingsfasen, från kravbild till verifiering och leverans.
Urval av arbetsuppgifter
• Tolka och tillämpa myndighetskrav och lagar kopplade till konstruktionen av ubåten
• Identifiera och säkerställa efterlevnad av krav relaterade till IT och informationssäkerhet
• Dokumentera och följa upp alla säkerhetsrelaterade aktiviteter och beslut
• Stödja IT-arkitekter och systemingenjörer genom hela utvecklingsfasen, inklusive konfigurering av brandväggar och andra säkerhetssystem
• Delta i verifieringsprocessen och bidra till slutdokumentationen som lämnas in till kunden
Vem är du?
För att trivas i rollen som IT-säkerhetsingenjör tror vi att det är viktigt att du är en strukturerad och organiserad person som är bekväm med att arbeta självständigt, men också funkar bra i team. Du är uppmärksam på detaljer samtidigt som du ser till helheten i ett projekt. Eftersom kontaktytorna i rollen är många, tror vi att du med fördel bör ha en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Du behöver också ha
• Eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, datateknik, IT eller motsvarande
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt säkerhetsskyddslagen, vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och fritt belastningsregister
Meriterande är
