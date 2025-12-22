Junior/intermediate .NET-utvecklare - produktutveckling i modern .NET-miljö
Ifacts AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-12-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ifacts AB i Malmö
Vill du starta din karriär som utvecklare i ett produktbolag där du får jobba med modern .NET-stack och lära dig hur större system byggs på riktigt?
iFACTS söker nu en junior/intermediate .NET-utvecklare med högskoleutbildning till vårt utvecklingsteam i Malmö.
Du arbetar tillsammans med seniora utvecklare i utvecklingen av vår webbaserade mjukvara och får tidigt ta ansvar för kod, funktionalitet och förbättringar - med stöd och handledning längs vägen.
Tech & lärande:
Utveckling i C# och .NET Core
Fullstackutveckling med inslag av JavaScript
Arbete i ett större kodbas och affärssystem
Förståelse för arkitektur, domänlogik och produktutveckling
Deltagande i planering, code reviews och releaser
Vi söker dig som:
Har en högskoleutbildning inom systemutveckling, datateknik eller liknande
Har grundläggande erfarenhet av .NET och C# (2-3 år)
Har arbetat med webbutveckling och JavaScript
Är nyfiken på hur robusta, skalbara system byggs
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Arbetssätt & miljö:
Agil utveckling i team
GitHub, Jira, Slack och moderna utvecklingsverktyg
Kontor i centrala Malmö med nära samarbete i teamet
Läs mer om tjänsten på: https://www.ifacts.se/net-utvecklare-till-produktbolaget-ifacts-malmo/
Vill du bygga teknisk kompetens på en stabil produktplattform? Då är detta en bra plats att börja. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ifacts AB
(org.nr 556474-6476)
Skeppsbron 3 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Ifacts AB Jobbnummer
9661238