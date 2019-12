Junior innesäljare på heltid sökes till Bredband2 - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Säljarjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Malmö2019-12-23Är du driven, engagerad och brinner för försäljning? Vill du arbeta med försäljning på en social arbetsplats i centrala Malmö? Då är det dig vi söker!Bredband2 växer för fullt och letar efter fler duktiga innesäljare till deras team i Malmö! Som innesäljare kommer du arbeta både med nykundsbearbetning och bearbetning av befintliga kundregister. Inledningsvis kommer du arbeta mycket med winback försäljning och inkommande samtal från varma kunder, men i framtiden kommer du även arbeta med utgående, kalla samtal. Att jobba som säljare på Bredband2 kräver ingen tidigare erfarenhet av försäljning, men vi förutsätter att du är intresserad, målmedveten och driven.Tjänsen är på heltid och arbetstiderna är förlagda under dagtid måndag- fredag, 9-18. Du kommer arbeta på ett modernt kontor i centrala Malmö och ingå i ett team med härliga, drivna kollegor som gemensamt arbetar mot uppsatta mål. Bredband2 är ett ungt och dynamiskt företag där arbetsglädje, kvalité och utveckling ligger i fokus. I tjänsten finns det med andra ord goda utvecklingsmöjligheter för den som visar framfötterna! Inledningsvis kommer du vara anställd som konsult hos Student Consulting under 6 månader och uthyrd till Bredband2, sedan finns goda möjligheter att bli övertagen av Bredband2. I rollen har du möjlighet att själv påverka lönen då du har en fast grundlön samt en provisionsdel.Såhär berättar en av dina eventulla framtida kollegor om hur det är att arbeta på Bredband2:"Det bästa med att jobba som säljare på Bredband2 är att du snabbt kommer in i gänget och har kollegor som mer än gärna hjälper till när det behövs, oavsett vad det gäller! Det finns möjligheter att lyckas och alla hejar på dig! Du erbjuds alla verktyg som behövs för att lyckas, oavsett om du arbetat med sälj tidigare eller inte. Behöver du extra stöttning med någonting så finns det bara ett stenkast ifrån! "André Håkansson, säljagent på Bredband2 sedan december 20182019-12-23Dig som är målmedveten, driven och vill utvecklas inom försäljningSom är en teamplayer och alltid sprider positiv energiSom har tidigare erfarenhet inom försäljning, service eller administrationLåter den här tjänsten som nästa utmaning i din karriär? Sök då tjänsten redan idag då vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Vi ser framemot din ansökanSökord: Försäljning, innesäljare, B2C, Bredband2Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-03Studentconsulting Sweden AB (Publ)5019122