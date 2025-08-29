Junior inköpare - utveckla din karriär i internationell miljö
2025-08-29
Beskrivning
Är du i början av din karriär inom inköp och vill utvecklas i en internationell, tekniskt avancerad miljö? Vi söker nu en junior inköpare till ett spännande konsultuppdrag i Linköping.
I rollen får du möjlighet att arbeta operativt med indirekt material, bygga relationer med leverantörer och bidra till att verksamheten alltid har rätt material vid rätt tidpunkt.Dina arbetsuppgifter
Orderläggning och uppföljning av leveranser
Inköp av indirekt material
Kontakt med leverantörer, både nationellt och internationellt
Administrativt stöd till inköpsteamet
Samarbete med interna funktioner som produktion, materialplanering och projektKvalifikationer
Skall-krav:
1-4 års erfarenhet av operativt inköp eller relevant arbetslivserfarenhet inom logistik eller liknande
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från tillverkande industri
Kunskap om inköpsprocesserAnställningsvillkor
Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med din ansökan.
Viktigt: Bifoga CV där skall-kraven tydligt framgår
