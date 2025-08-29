Junior inköpare - utveckla din karriär i internationell miljö

2025-08-29


2025-08-29

Är du i början av din karriär inom inköp och vill utvecklas i en internationell, tekniskt avancerad miljö? Vi söker nu en junior inköpare till ett spännande konsultuppdrag i Linköping.

I rollen får du möjlighet att arbeta operativt med indirekt material, bygga relationer med leverantörer och bidra till att verksamheten alltid har rätt material vid rätt tidpunkt.

Dina arbetsuppgifter
Orderläggning och uppföljning av leveranser

Inköp av indirekt material

Kontakt med leverantörer, både nationellt och internationellt

Administrativt stöd till inköpsteamet

Samarbete med interna funktioner som produktion, materialplanering och projekt

Skall-krav:

1-4 års erfarenhet av operativt inköp eller relevant arbetslivserfarenhet inom logistik eller liknande

God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet från tillverkande industri

Kunskap om inköpsprocesser

Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund

Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med din ansökan.

Viktigt: Bifoga CV där skall-kraven tydligt framgår

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

Fast lön

Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/725".

Detta är ett heltidsjobb.

Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962)

Q i Linköping AB

9483655

