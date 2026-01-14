Junior ingenjör till världsledande aktör inom vattenlösningar!
Har du nyligen tagit en ingenjörsexamen och är redo för att göra förändring? Vår kund söker dig som vill vara spindeln i nätet mellan teknik och lagstiftning för att forma framtiden för säkra produkter på en internationell marknad.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en världsledande aktör inom innovativa vattenlösningar som arbetar för att lösa världens mest akuta vatten- och miljöutmaningar. Med närvaro i över 150 länder utvecklar de banbrytande teknik för allt från effektiv vattenrening och transport till smart analys av resurser.
I denna nyckelroll säkerställer du att vår kunds produkter uppfyller komplexa internationella lagkrav. Du koordinerar certifieringsprocesser internt och externt, agerar sakexpert i produktlagstiftningsfrågor samt hjälper till att utbilda och stötta kollegor i frågor kring regulatorisk efterlevnad för industriprodukter. Detta gör dig till en central länk mellan produktutveckling och tillverkning, både i utvecklingsprojekt men även i dagligt arbete. Du kommer vara spindeln i nätet och ha kontakt med alla delar av bolaget. Du kommer primärt arbeta med produkter och processer som rör explosionssäkerhet, men förväntas komma i kontakt med andra områden som elsäkerhet och maskinsäkerhet.
Detta är ett initialt tvåårigt konsultuppdrag med goda möjligheter till fast anställning.
• Svara på tekniska frågor rörande lagkrav och standarder från interna avdelningar och externa parter (Sustaining support).
• Koordinera och vårda produktcertifikat och typgodkännanden mot oberoende tredjepartsorgan.
• Sammanställa tekniska ändringar och presentera dem för externa godkännandeorgan.
• Stödja utvecklingsprojekt genom att säkerställa att krav för externa godkännanden förstås och uppfylls.
• Koordinera testning internt och externt för att verifiera produktens efterlevnad.
• Utbilda och vägleda kollegor i frågor rörande produktsäkerhet och relevanta standarder.
• Bidra till att underhålla och administrera existerande certifieringar och godkännanden.
VI SÖKER DIG SOM
• Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsutbildning inom relevant område.
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• God kunskap i Officepaketet.
Det är meriterande om du har
• Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsutbildning inom maskinteknik.
• Erfarenhet inom produktsäkerhet, regulatorisk efterlevnad för industriprodukter eller maskinkonstruktion.
• Erfarenhet av Windchill eller Creo.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Kommunikativ, Noggrann, orädd och god samarbetsförmåga
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
