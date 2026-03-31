Junior ingenjör till uppdrag inom teknisk drift & anläggning
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-03-31
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du i slutet av din ingenjörsutbildning och nyfiken på hur teknik fungerar i verkligheten - inte bara i teorin? Vi söker dig som vill vara med och utveckla och säkra driften av vår kunds tekniska anläggningar.Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
I den här rollen blir du del av ett kompetent och erfaret team ingenjörskollegor och får en bred introduktion till hur tekniska system planeras, följs upp och utvecklas över tid. Du arbetar i gränslandet mellan teknik, drift och projekt, vilket ger dig en stark grund för din fortsatta karriär.Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Vara delaktig i planering och koordinering av tekniska insatser
Följa upp drift och analysera avvikelser
Bidra i tekniska utredningar och dokumentation
Samarbeta med olika funktioner och kontaktytor inom teknik, projekt och produktion
Vara med och utveckla arbetssätt och processer kopplade till anläggningar
Rollen anpassas efter din bakgrund, men ger dig en tydlig start i en praktiskt orienterad ingenjörsroll.
Vi söker dig som
Har en högskoleutbildning (antingen redan avslutad, eller med beräknad examen till juni 2026), gärna inom maskinteknisk inriktning
Har avancerade kunskaper i svenska i tal och skrift
Har körkort B
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av underhållssystem (CMMS)
Kunskap om LEAN-principer inom underhåll
Erfarenhet från tillverkande industri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfikenÖvrig information
Rekryteringsprocessen innefattar en säkerhetsklassning, som inleds med en registerkontroll.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PR2D0O". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Jobbnummer
9831342