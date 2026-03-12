Junior implementationsspecialist till företag i Göteborg
2026-03-12
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar teknik, problemlösning och kunddialog? Som Implementationsspecialist arbetar du med att konfigurera och implementera en modern SaaS-lösning hos kunder och säkerställa att den fungerar smidigt i deras systemmiljö. Här får du en varierad roll där du samarbetar med både kunder och interna team för att leverera tekniska lösningar som skapar verkligt värde.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Detta är ett konsultuppdrag på heltid där du initialt blir anställd hos Bravura och arbetar på uppdrag hos vår kund, med ambitionen att på sikt gå över i en anställning hos kunden.
Om företaget
Vår kund är ett internationellt SaaS-bolag som utvecklar lösningar för att effektivisera och automatisera digitala dokumentflöden. Företaget arbetar långsiktigt med sina kunder och levererar tjänster som används av organisationer i olika branscher. Teamen består av specialister inom teknik, produkt och kundleverans som samarbetar tätt och arbetar strukturerat i projekt. Du blir en del av en organisation som värdesätter kompetensutveckling och kunskapsdelning. Mer information kring vilket kundföretag det gäller får du senast vid ett intervjutillfälle.
Arbetsuppgifter
Som Implementationsspecialist ansvarar du för att konfigurera och implementera företagets SaaS-lösning hos kunder. Rollen innebär att du arbetar tekniskt nära kundens systemmiljö, analyserar behov och säkerställer att plattformen fungerar som den ska i deras processer. Du håller i kunddialoger, utbildningar och genomgångar, och du arbetar löpande med testning och felsökning. Utöver detta samarbetar du tätt med interna team som produkt, support och projektledning för att skapa en smidig leverans hela vägen från projektstart till avslut. Du bidrar också med förbättringsförslag baserat på kundernas användning.
• Konfigurera, testa och sätta upp SaaS-lösningen utifrån kundens behov
• Felsöka tekniska frågor och presentera relevanta lösningsförslag
• Hålla utbildningar och genomgångar för både användare och projektteam
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap, affärsinformatik, ekonomi eller motsvarande
• Tekniskt intresse och grundläggande förståelse för IT
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du trivs i en roll där du kombinerar teknik och kundkontakt och tycker om att hitta lösningar som ger tydligt värde. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och följer upp tills du är i mål. Samarbete är viktigt för dig, och du delar gärna med dig av din kunskap samtidigt som du är nyfiken på att lära dig nytt. Din förmåga att förklara tekniska frågor på ett begripligt sätt uppskattas av både kunder och kollegor.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7376430-1890515". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9794802