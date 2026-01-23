Junior HR-generalist - operativ och affärsnära roll i tillväxtbolag
2026-01-23
Vi söker nu en Junior HR-generalist / HR-koordinator till ett spännande konsultuppdrag hos ett teknikbolag i Linköping där ambitionen är att anställningen övergår till kund efter viss tids inhyrning.
Rollen passar dig som är i början av din HR-karriär och vill arbeta brett med både operativa och administrativa HR-frågor. Uppdraget innebär att du tillsammans med ledning och chefer bygger upp och strukturerar företagets HR-funktion från grunden. Du kommer att vara ett nära stöd i personalfrågor, bidra i rekryteringar och säkerställa att HR-processer, rutiner och policys etableras och följs. I rollen kommer du även att medverka i kvalitetsarbetet i företaget. Dina arbetsuppgifter
Arbetsrätt & Samverkan
Stöd till chefer inom LAS, MBL, diskrimineringslagen och GDPR.
Kontakt med fackliga parter samt medverkan i förhandlingar.
Deltagande i avtalsarbete.
Arbetsmiljö & personalhälsa
Samordna arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöronder och uppföljningar.
Ta fram handlingsplaner vid sjukfrånvaro och vara kontakt mot Försäkringskassan.
Rekrytering & onboarding
Genomföra kravprofiler, annonsering, urval och intervjuer.
Stötta chefer genom hela rekryteringsprocessen.
HR-struktur & utveckling
Bygga upp HR-handbok, riktlinjer och interna processer.
Arbeta med kompetensutveckling och intern kvalitet.
HR-system & administration
Administration i HR- och lönesystem (exempelvis PP, Zalaris).
Framtagning av HR-statistik och rapportering.
Kvalitet
Medverka i ett långsiktigt kvalitets- och förbättringsarbete inom HR-området.
Kvalifikationer
SKALL-KRAV
Eftergymnasial utbildning inom HR/Personalvetenskap (YH, HR-program eller motsvarande).
Grundläggande kunskap i arbetsrätt, kollektivavtal och arbetsmiljö.
Erfarenhet från praktik, extrajobb eller uppdrag inom HR eller rekrytering.
God administrativ förmåga och intresse för HR- och lönesystem.
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från serviceyrken som exempelvis butik, restaurang eller kundservice.
Engagemang från studietiden (studentkår, projekt, föreningsliv eller utskottsarbete).
Körkort B
Villkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och arbetar på uppdrag hos vår kund. Uppdraget är på heltid och placerat i Linköping.
Målet är att uppdraget efter en tids inhyrning ska övergå till en anställning direkt hos kund, förutsatt att samarbetet fungerar väl för samtliga parter.
För att kunna bli aktuell för rollen är det viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller ovanstående skall-krav.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med din ansökan.
Sista ansökningsdag 30 januari 2026.
All hantering sker konfidentiellt och kundens namn kommuniceras först längre fram i processen.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q Sverige Kontakt
Åsa Gustafsson asa.gustafsson@qsverige.se 0708233900 Jobbnummer
9702731