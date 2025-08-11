Junior HR-administratör sökes - Perfekt första steg i HR-världen!
Är du redo att kickstarta din karriär inom HR? Vi på Sway Sourcing söker nu en HR-administratör till vår kund i Göteborg. Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill arbeta i en professionell miljö, utveckla dina administrativa färdigheter och få en bred inblick i HR-arbetets alla delar.
Om rollenSom HR-administratör kommer du att vara en viktig del av HR-teamet och stötta i olika administrativa processer. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och ha handledning för att snabbt komma in i rollen. Här får du möjlighet att bygga en stark grund för din framtida HR-karriär.
Dina arbetsuppgifter
Stötta i HR-processer kopplade till anställningar, avslut, kontraktsförlängningar och pensioner
Administrera traineeprogram och internationella uppdrag
Uppdatera och underhålla personalregister, inklusive anställningshistorik, försäkringsdokument och frånvarodata
Säkerställa korrekt och konfidentiell hantering av all personaldata
Förklara grundläggande HR-rutiner och policys för medarbetare
Ge allmänt administrativt stöd till HR-teamet i vardagen
Vi söker dig som
Har 0-2 års erfarenhet av HR eller administration
Har utbildning inom HR, företagsekonomi eller motsvarande
Är noggrann, strukturerad och samarbetsvillig
Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift
Är villig att lära och utvecklas - här får du jobba nära erfarna kollegor
Start: 18 augusti 2025 Slut: 31 december 2025 Plats: Göteborg (på plats) Omfattning: Heltid
Vi går igenom ansökningar löpande och kan ta bort annonsen innan sista ansökningsdatum. Sista dag att ansöka är 13 augusti 2025
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
