Junior Head of Finance - på väg mot CFO till Single Technologies
2025-10-27
Junior Head of Finance - på väg mot CFO
Vill du ta nästa steg i din karriär och bygga upp en finansfunktion i ett scale-up bolag med global potential? Single Technologies söker nu en affärsdriven och strategisk Head of Finance som vill vara med på en resa där du inte bara får påverka - du får forma. Rollen är tänkt att utvecklas till CFO i takt med bolagets tillväxt. Du kommer in i ett avgörande skede där bolaget står inför kapitalresning, internationell expansion och skalning av en teknik som kan förändra hela DNA-marknaden.
OM TJÄNSTEN
Single Technologies är en av Europas mest spännande djupteknologiska scale-ups, i skärningspunkten mellan DNA-sekvensering och AI. På Single Technologies polerar de inte gårdagens idéer - de vänder på manuset. Deras banbrytande 3D-metod för DNA-sekvensering har omvälvande potential och frigör AI:s kraft att förstå biologi genom massiva datamängder.
I rollen som junior Head of Finance kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa företagets ekonomiska stabilitet och tillväxt. Du blir en del av den inre kretsen som formar resan från banbrytande forskning till global kommersialisering. För att lyckas behöver du vara redo att växa in i rollen som CFO i takt med att företaget expanderar. Du kommer att äga och utveckla företagets ekonomifunktion, som idag består av en kontorschef och en extern redovisningsbyrå. I början ligger fokus på att stödja och vara spindeln i nätet för fundraising-teamet, lett av VD:n. Kärnuppgifterna inkluderar finansiell analys och modellering, förberedelse av pitchdecks samt investerarrelationer.
Dina arbetsuppgifter
Dina övriga ansvarsområden innefattar bland annat:
• Fortsätta bygga upp ekonomifunktionen (budgetering, rapportering, planering, prognostisering).
• Stödja kapitalanskaffningsprocesser och investerarkommunikation.
• Utveckla finansiella modeller och nyckeltal för uppskalning och investeringsberedskap.
• Hantera finansiella rapporter och säkerställa noggrannhet och efterlevnad.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avklarad masterexamen inom ekonomi - gärna från KTH eller Handelshögskolan.
• Har minst 2 års direkt eller indirekt relevant erfarenhet från högväxande eller komplexa branscher (djupteknologi, PE, medicinteknik, AI eller liknande). Har du dessutom varit med och rest kapital - från investerare, offentliga medel eller andra källor - är det ett stort plus.
• Har en stark förståelse för finansiell analys, planering, investerarlogik samt budget och prognoser.
• Har kunskap i Excel och Fortnox.
• Kommunicerar obehindrat på engelska - det är bolagets koncernspråk.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Du är analytisk, kreativ och driven, med en stark entreprenörsanda. Du har ett strukturerat men nytänkande förhållningssätt och är modig nog att förstå vad som krävs för att gå från disruptiv potential till kommersiell framgång. Du har kanske börjat din karriär inom investment banking, management consulting eller i ett teknik-, bioteknik- eller AI-bolag. Att ha ett genuint intresse för teknik och innovation är ett måste - Single Technologies utvecklar en avancerad produkt som kräver att du är nyfiken och engagerad.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer HÄR. Ersättning
