Junior Funktionsutvecklare till Tekniskt Bolag i Göteborg!
2026-03-02
Har du en pågående kandidatutbildning inom automation och mekatronik eller elektroteknik? Tar du dessutom examen under våren 2026? Då kan rollen som Junior Funktionsutvecklare vara något för dig! Här får du arbeta hands-on i ett team med mycket kompetens! Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker nu för kunds räkning en Junior Funktionsutvecklare till Göteborgsteamet. I rollen ges du möjlighet att använda dina kunskaper inom styr - och reglerteknik, matematiska modeller och Matlab/Simulink för att utveckla företagets produkt. Teamet ansvarar för mjukvaran i ett styrsystem där du i rollen som Funktionsutvecklare kommer ges möjlighet att kombinera din mjukvaruförståelse med arbete hands-on på motorer samt med modellering och funktionsutveckling i Matlab och Simulink.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning av både hård- och mjukvaran.
Identifiera och analysera avvikelser.
Arbeta med mätresultat och kringliggande aktiviteter såsom att korrigera data/funktioner.
Verifiera och granska kod.
Utveckla nya funktioner.
VI SÖKER DIG SOM:Har en kandidatutbildning inom Automation och mekatronik, Elektroteknik eller närliggande område.
Har genom din utbildning goda kunskaper i Simulink och Matlab.
Kan uppvisa relevant hobbyprojekt.
Talar och skriver flytande på svenska och engelska, då båda språken kommuniceras såväl internt som externt i det dagliga arbetet.
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Kunskaper i C-programmering.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du därefter blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Rekryteringsansvarig: Lina Lindroth.
Lön: Marknadsmässig.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi tillämpar löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
