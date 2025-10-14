Junior Frontend Developer till globalt industriföretag
2025-10-14
Vi söker en Junior Frontend Developer till ett internationellt team inom tillverknings- och industrisystem. I denna roll får du arbeta i en agil miljö där du utvecklar och förbättrar webbaserade applikationer som används globalt. Uppdraget passar dig som vill växa inom frontend, trivs i ett tekniskt team och har en stark vilja att lära och ta ansvar.
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med att skicka din ansökan.
Arbetsuppgifter
Delta i utveckling och förbättring av frontend-funktioner i olika interna produkter.
Arbeta med featureutveckling, bugghantering och tekniskt underhåll.
Ta fram förslag på förbättringar i samråd med team och arkitekter.
Skapa och underhålla teknisk dokumentation.
Arbeta i ett internationellt agilt team med daglig kommunikation på engelska.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Kunskap inom HTML5, CSS och JavaScript.
Erfarenhet av webbramverk, gärna Vue eller liknande (t.ex. React, Angular).
Förståelse för responsiv design.
Erfarenhet av Git och arbete i agila utvecklingsmetoder.
Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av Docker, CI/CD och Single Page Applications.
Förståelse för REST API:er och datamodellering.
Tidigare erfarenhet av utveckling i större organisation eller produktteam.
Personliga egenskaper
Lärandeorienterad och nyfiken.
Ansvarstagande med känsla för kvalitet och detaljer.
Strukturerad, organiserad och kommunikativ.
Villkor
Anställningsform: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Omfattning: Heltid, 100%.
Start: 1 november 2025 eller enligt överenskommelse.
Slutdatum: 31 december 2026.
Plats: På plats i Lund.
Ansökan
Skicka in ditt CV där det tydligt framgår hur du uppfyller skall-kraven. Vi presenterar kandidater löpande och uppdraget kan komma att stängas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb.
Quattro Bemanning & Rekrytering AB
Q AB Kontakt
Åsa Gustafsson asa.gustafsson@qbemanning.se 0708233900
9555347