Junior företagssäljare till Directpartner Stockholm
Verisure Sverige AB / Säljarjobb / Bromölla Visa alla säljarjobb i Bromölla
2026-07-22
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verisure Sverige AB i Bromölla
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Vill du starta en karriär inom försäljning och bli en del av en av Europas ledande säkerhetskoncerner?
DirectPartner Stockholm är en auktoriserad partner till Securitas Direct, en del av Verisure-koncernen – Europas ledande aktör inom larm- och säkerhetslösningar. Vi hjälper företag att skapa tryggare arbetsplatser genom marknadsledande säkerhetslösningar och söker nu drivna personer som vill utvecklas inom försäljning.
Hos oss behöver du inte ha flera års säljerfarenhet. Det viktigaste är att du har rätt inställning, är nyfiken på försäljning och vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuderFast grundlön samt en attraktiv provisionsmodell
Goda möjligheter att påverka din egen lön
Gedigen introduktion och utbildning inom försäljning och våra produkter
Stöttning från erfarna kollegor och ledare
Tydliga karriärvägar inom DirectPartner och Verisure-koncernen
Flexibla arbetstider
Ett självständigt arbete med stor frihet under ansvar
Rollen som Junior FöretagssäljareI rollen kommer du att:
Kontakta företag och boka kundmöten
Identifiera kunders behov och presentera rätt säkerhetslösning
Bygga långsiktiga kundrelationer
Delta i och driva försäljningsprocessen från första kontakt till avslut
Hjälpa företag att skapa en tryggare och säkrare verksamhet
Du kommer att få utbildning, coachning och praktisk erfarenhet för att utvecklas i rollen och bygga en framgångsrik karriär inom försäljning.
Vi söker dig somÄr positiv, driven och vill utvecklas
Har lätt för att skapa kontakt med människor
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Är ansvarstagande och självgående
Talar och skriver svenska obehindrat
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav.
KravB-körkort
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Varför välja oss?Hos DirectPartner och Verisure får du möjligheten att utvecklas i en bransch med stor efterfrågan och ett starkt varumärke i ryggen. Vi tror på att investera i våra medarbetare och ge dem verktygen för att lyckas – oavsett tidigare erfarenhet.
Vi arbetar efter våra värderingar:
Passionate – vi brinner för det vi gör
Committed – vi gör skillnad
Always Innovating – vi utvecklas varje dag
Winning as a Team – vi lyckas tillsammans
With Trust & Responsibility – vi bygger förtroende genom ansvarstagande
Ansök redan idag!Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Skicka in din ansökan och ta första steget mot en spännande karriär inom försäljning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176)
168 32 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Direct Sverige AB Kontakt
Rekryteringsspecialist
Annie Agouda Annie Agouda jobb@verisure.se Jobbnummer
10009206