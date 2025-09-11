Junior Financial Controller till Eurofins, Lidköping
2025-09-11
Är du utbildad ekonom med erfarenhet av redovisning och/eller controlling? Kanske är detta din framtida tjänst!
Vilka är vi?
Vi är kanske inte så kända för dig men allt vi gör har en positiv inverkan på ditt liv, din hälsa och på miljön. Vi analyserar maten du äter, luften du andas och medicinerna du behöver - vi jobbar för att du ska känna dig trygg, vi kallar det Testing for Life. Eurofins är en global ledare inom analystjänster med 65 000 medarbetare runtom i världen. Visste du att i Sverige är vi nära 650 medarbetare? Hos oss finns ett 50-tal olika roller, bland annat labbingenjörer, systemutvecklare, miljövetare och kundsupportmedarbetare. Tillsammans jobbar vi utifrån våra kärnvärden: Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism & Hållbarhet.
Finansavdelningen består i dagsläget av fyra medarbetare och samtliga utgår ifrån Lidköping, men stöttar alla våra siter i Sverige.
Vad du kommer att göra hos oss
I rollen som Junior Financial Controller arbetar du aktivt med månads-, kvartals- och årsrapportering till koncernen samt är stöd och samarbetspartner till verksamheten och dess ledning. Du har ett nära samarbete och stöttar verksamheten i redovisningsfrågor, är med och utvecklar rutiner och processer samt bistår i analyser, budget- och prognosarbete samt löpande frågor kring redovisning och finans.
Även övrigt förekommande arbetsuppgifter såsom cash management och annan intern/extern rapportering. Du kommer även vara delaktig i interna finansiella projekt och förändringsprocesser, där du samarbetar och backar upp dina kollegor för att på så sätt uppnå goda resultat.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss bidrar du till en bättre värld. Det är en meningsfull känsla som skapar motivation och engagemang, det känns extra bra att gå till jobbet varje dag. Dina kunskaper, färdigheter och personliga utveckling är Eurofins mest värdefulla tillgång och en förutsättning för framgång. Det finns möjlighet att delta i spännande och utmanande projekt som kan leda till att du får utvecklas professionellt i ett globalt nätverk med god tillväxt.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får flexibla arbetstider och extra semesterdagar. Du får friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar för en trygg vardag. Hos oss finns utvecklingsmöjligheter och karriärvägar. Du blir en del av en inkluderande och trivsam arbetsplats med sociala aktiviteter och stark teamkänsla. Flyttar du mer än 8 mil, kan du även få en skattefri flyttbonus. Läs mer om vilka förmåner vi erbjuder på careers.eurofins.com/se.
Vi är stolta över att verka i Lidköping som 2024 för tredje året i rad hamnat i toppen för årets superkommun i kategorin "Mindre kommuner och landsbygdskommuner" av Dagens Samhälle. Lidköping sticker ut tack vare en god barn- och äldreomsorg, bra ekonomi och arbetsmarknad, samt ett levande kulturliv och fina fritidsmöjligheter. Vill du läsa mer om superkommunen? Besök lidkoping.se.
Vem är du som söker?
Du ska ha en högskoleutbildning inom ekonomi med inriktning redovisning i kombination med ett eller ett par års erfarenhet av redovisning och/eller controlling. Du är van vid att hantera redovisningsfrågor samt ha många kontaktytor. Har du dessutom erfarenhet från arbete på redovisnings- eller revisionsbyrå är det meriterande. Goda kunskaper inom IT är ett krav, där kunskaper inom bland annat Microsoft Dynamics AX, redovisning enligt K3 och IFRS är meriterande. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du en serviceinriktad, prestigelös samt trivs med ett varierande och ansvarsfullt arbete i en föränderlig, internationell miljö. Du är analytisk, har lätt för att skapa långsiktiga relationer samt har ett stort eget driv till att kunna påverka och utveckla processer och rutiner. Vidare har du förmågan att arbeta självständigt, där du känner dig trygg i att driva frågor framåt och ta beslut.
Praktisk information:
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden går ut, så sök redan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar skickade via brev eller mejl kommer inte tas med i rekryteringsprocessen.
Tjänsten avser: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning, där provanställning kan tillämpas
Arbetstider: Dagtid
Placeringsort: Lidköping
Månadslön och tillträde enligt överenskommelse.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Erik Carlström, Financial Director, erik.carlstrom@sc.eurofinseu.com
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: Damir Sabotic, HR Generalist, damir.sabotic@sc.eurofinseu.com Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.

Eurofins National Service Center Sweden AB
Sjöhagsgatan 1
531 40 LIDKÖPING
