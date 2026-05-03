Junior Fartygsingenjör till Don Juan - Wallenius Marine
2026-05-03
Wallenius Marine är ett svenskt rederi som tillhandahåller tjänster inom Ship Management och Ship Design/Newbuilding.
Vår vision är att leda vägen mot verkligt hållbar sjöfart. För att komma dit tror vi på innovativ design, sustaintech, digitalisering och partnerskap. Under de senaste åren har vi byggt energieffektiva multi-fuel fartyg och LNG/batterihybrider. Vi designar också koncept med vinddrivna lastfartyg som släpper ut 90% mindre luftutsläpp än de mest energieffektiva fartygen idag. Som en del av vårt team blir du delaktig i att driva projekt som sätter nya standarder och formar framtidens sjöfart.
Våra huvudsakliga affärsområden är:
* Ship Management: Vi ansvarar för teknisk förvaltning och bemanning av fartyg för kunder över hela världen. Genom nära samarbete med våra kunder optimerar vi fartygens livslängd och drift, alltid med hållbarhet och innovation i fokus.
* Fartygsdesign och nybyggnad: Sedan mitten av 1990-talet har vi levererat närmare 70 ny- och ombyggnader - ett arv vi är stolta över och bygger vidare på. Tillsammans kan vi skapa nästa kapitel i sjöfartens historia.
Wallenius Marine är en del av familjeägda Soya Group, som har varit en föregångare inom den globala sjöfartsnäringen sedan 1934. Läs mer på soyagroup.com.
2 plats(er).
Vi på Wallenius Marine söker nu en Junior Fartygsingenjör till fartyget Don Juan. Don Juan är ett klassiskt Ro-Ro fartyg som trafikerar olika delar av världen och som består av ett härligt team ombord. Don Juan går på charter för japanska Seven Seals och rör sig i och mellan Asien, Tanzania och Kenya.
Har du alltid drömt om att segla på de stora haven och känner att du vill komma in i en ny spännande miljö? Då är den här tjänsten rätt för dig! Vi söker både dig som är redo för ett första steg i din karriär, eller du som mer erfarenhet av liknande roll sedan tidigare.
Tjänsten som Junior Fartygsingenjör ombord på Don Juan innebär variation, problemlösning och samarbete med dina övriga kollegor i maskin. Tjänsten kan vara perfekt för dig som är relativt nyexaminerad, alternativt har erfarenhet sen tidigare.
I tjänsten så kommer du ha varierade arbetsuppgifter, som exempelvis:
Drift och övervakning
Säkerhet och dokumentation
Underhåll och reparation
Tekniskt stöd till de andra fartygsingenjörerna ombord
Ombord på Don Juan arbetar både Filippinsk och Svensk besättning. Då vi har mixed crew så pratar vi engelska ombord.
Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, som inleds med sedvanlig provanställning
Törnlängd: ca 8 veckor
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan avslutat sökdatumKvalifikationer
Krav för tjänsten är:
Behörighet som Junior Fartygsingenjör
Giltiga certifikat och intyg för tjänsten i enlighet med STCW Manila
Goda kunskaper i engelska - att kunna uttrycka dig i både tal och skrift Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som person är positiv, som med driv, prestigelöshet och nyfikenhet tar dig an nya utmaningar hos oss. Det är viktigt att du är kommunikativ och värdesätter samarbete med andra, då teamet ombord på Don Juan jobbar mycket tillsammans.
I tjänsten som Junior Fartygsingenjör ser vi gärna att du ser positivt på problem och utmaningar som kan dyka upp. I jobbet krävs det att du ibland är uppfinningsrik.
Vi förväntar oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, engagerat och öppet sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för likabehandling, mångfald och inkludering och vi tar för givet att du delar vår uppfattning.
Stor vikt kommer att läggas vid såväl kompetens som personlighet.
Övrig info
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på engelska. Som exempelvis; CV, eventuellt personligt brev och svar på ansökningsfrågor.
Rekrytering sker fortlöpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vänligen notera att vi inte hanterar någon ansökan via e-mail.
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C10008".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Walleniusrederierna AB
