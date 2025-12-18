Junior Entreprenadupphandlare till Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Upplands-Bro
2025-12-18
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Har du en viss erfarenhet av att hantera komplexa upphandlingar inom bygg och teknik eller har varit på beställarsidan i en roll som en entreprenadingenjör? Trivs du i en roll där du får utveckla dig som entreprenadupphandlare och kombinera struktur med lösningsfokus och där din kompetens gör verklig skillnad?
Vi söker dig med ett stort intresse för entreprenader och viss erfarenhet av att arbeta med entreprenadupphandlingar enligt AB04, ABT06 och ABFF15 och som vill vara en del av ett team där samarbete, kvalitet och samhällsnytta står i centrum.
Du blir en del av ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Vårt team leds av en upphandlingschef och består där utöver av upphandlare, operativa inköpare, avtalscontroller, kommunjurister och en handläggare - tillsammans skapar vi effektiva och hållbara inköpslösningar. Vi arbetar nära verksamheten och stöttar varandra i olika ärenden för att nå bästa möjliga resultat.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som junior entreprenadupphandlare kommer du att få en roll i kommunens arbete med att upphandla bygg- och driftentreprenader. Du arbetar tillsammans med beställare inom samhällsbyggnads- eller fastighetskontoret i alla delar av upphandlingsprocessen, från behovs- och marknadsanalys till upprättande av upphandlingsdokument, granskning av handlingar och utvärdering av anbud.
Tjänsten innefattar även:
- Projektledning i nära samarbete med beställare från kommunens verksamheter
- Kvalitetssäkring av tekniska beskrivningar och handlingar
- Rådgivning och stöd vid beslutsfattande enligt delegationsordning
- Avtalsuppföljning och kontinuerlig dialog med leverantörer
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning/YH-utbildning inom ekonomi, juridik, teknik eller annan relevant bakgrund - alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Har en vidareutbildning som entreprenadupphandlare
- Har kunskap om LOU (lag (2016:1145) om offentlig upphandling)
- Har kunskaper om AB04, ABT06, ABK09 och ABFF15
- Har genomfört upphandlingar av bygg eller anläggning
- Erfarenhet av att arbeta med upphandlingsdokument, avtal och anbudsutvärdering.
- Erfarenhet av projektledning
- Är van att arbeta strukturerat, självständigt och med stor noggrannhet
- Har en god kommunikativ förmåga och är trygg i rollen som rådgivare
- Intresse för att utveckla och förbättra arbetssätt inom inköp och upphandling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är strukturerad, noggrann och har förmåga att arbeta självständigt. Du kommunicerar tydligt och är trygg i rollen som rådgivare. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt och ett genuint intresse för att utveckla arbetssätt inom inköp och upphandling, bidrar du till både kvalitet och effektivitet. Du trivs i samarbete med andra och har lätt för att skapa förtroende i dina kontakter.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen:
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 25 januari 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov. Urval pågår löpande, men intervjuer sker efter annonseringsperioden. Bakgrundskontroll görs på slutkandidaten innan avtalsskrivning.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Låter detta som en roll för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Kommunledningskontoret , Ekonomiavdelningen , Upphandling och juridik
Kerstin Svensson 0841079385
9653023