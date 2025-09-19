Junior elkonstruktör till utvecklingsteam på Saab Aeronautics
2025-09-19
Är du i början av din karriär inom elkonstruktion och vill vara med och forma framtidens stridsflygplan? På Saab Aeronautics i Linköping har du chansen att utvecklas och utmanas i ett otroligt kompetent team! Missa inte chansen att ta ditt nästa steg i karriären - sök tjänsten som elkonstruktör redan idag!
OM SAAB AERONAUTICS
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag med över 22 000 engagerade medarbetare som utvecklar teknik för en tryggare och mer hållbar framtid. Saab Aeronautics är en av Saabs mest framstående affärsenheter, specialiserad på att utveckla, tillverka och underhålla avancerade flygsystem och stridsflygplan. Här kombineras innovation och teknisk spetskompetens med ett fokus på att skapa framtidens flygtekniklösningar som möter dagens krav och förbereder oss för morgondagens utmaningar.
DIN ROLL
Som elkonstruktör på avdelningen Advanced Platforms på Saab Aeronautics får du en central roll i skapandet av framtidens försvarsflyg. Gruppen fokuserar på att utveckla nya tekniska lösningar och bygga experimentflygplan, med särskilt fokus på att forma skroven.
Du blir en del av ett motiverat team på 30 medlemmar med en bred kompetens, inklusive kollegor inom mekanik och systemutveckling. Ni samarbetar nära i teamet med dagliga möten för att planera arbetet och säkerställa att utvecklingen går framåt enligt plan. Ni arbetar i kortare utvecklingssprintar med granskning varannan månad.
Som elkonstruktör kommer du att arbeta brett med konstruktion, från grov design till detaljerad nivå. Du får bra stöd och en fadder för extra hjälp, och stor vikt läggs vid den öppna kulturen.
DIN PROFIL
För att lyckas i rollen som elkonstruktör på Saab ska du vara en teamspelare med starkt självledarskap. Du tar initiativ och driver ditt eget arbete framåt. Vi ser gärna att du är nyfiken och ständigt vill utöka ditt kunskapsförråd. Om du ser dig själv i en roll som projekt- eller teknikledare på lång sikt, är detta en bra ingång för dig!
Skallkrav
• Eftergymnasial utbildning inom området, till exempel elkonstruktion eller automationsingenjör
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Genomgå en godkänd säkerhetsprövning
Meriterande
• Erfarenhet av Catia V5
• Arbete inom elkonstruktion eller liknande
OM OSS
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Vi hjälper människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag och finns på sju orter i Sverige.
I denna tjänst börjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket ger dig fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden, där din karriärutveckling är vår prioritet!
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Linköping, Tannefors
Arbetstider: 07:30-16:30, flextid
Omfattning: Heltid
Ersättning: Fast lön
