Junior elkonstruktör till spännande projekt inom Life Science!
2026-02-25
Vår klient driver innovativa inhouse-projekt inom Life Science, där du får rita och konstruera el- och instrumentlösningar för avancerade processanläggningar. Du blir en del av ett team som värdesätter mentorskap och samarbete.
OM TJÄNSTEN
I rollen arbetar du med inhouse-projekt där du konstruerar el- och instrumentlösningar för processanläggningar, exempelvis reaktorer inom Life Science och livsmedelsindustri. Du blir en del av ett erfaret team med seniora elkonstruktörer som stöttar din utveckling under dina första 6-12 månader.
Vår kund är ett etablerat teknikkonsultbolag med stark position inom Life Science och processindustri. Här arbetar du i ett erfaret team med hög teknisk kompetens och god sammanhållning. Rollen erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, flexibel arbetsmiljö och möjlighet att arbeta med samhällsviktig och avancerad teknik.
Du erbjuds En möjlighet att växa i en stöttande miljö med seniora mentorer. Goda möjligheter till flexibelt arbete och hemarbete.
ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter
• Ta fram och uppdatera elritningar samt instrumentunderlag
• Delta i konstruktion av el- och instrumentlösningar i projekt
• Läsa och tolka elscheman, kopplingsscheman och instrumentloopar
• Samarbeta med seniora ingenjörer i projektleveranser
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant eftergymnasialutbildning inom el, automation, mekatronik eller maskinteknik (YH/högskola)
• Grundläggande kunskaper i AutoCAD och/eller EPLAN för elritningar.
• Praktisk erfarenhet eller arbetslivserfarenhet från tekniskt arbete, underhåll inom processindustri.
• Förmåga att läsa och förstå elscheman, kopplingsscheman och instrumentloopar.
• Grundförståelse för sensorer, I/O-signaler och ventiler i industrianläggningar (akademisk eller praktisk erfarenhet)
Det är meriterande om du har
• Övergripande förståelse för ATEX-krav och installationsprinciper i riskklassade områden.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Problemlösande
• Intellektuellt nyfiken
• Samarbetsinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
