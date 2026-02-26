Junior elkonstruktör till spännande projekt inom Life Science!
I rollen arbetar du med inhouse-projekt där du konstruerar el- och instrumentlösningar för processanläggningar, exempelvis reaktorer inom Life Science och livsmedelsindustri. Du blir en del av ett erfaret team med seniora elkonstruktörer som stöttar din utveckling under dina första 6-12 månader.Om företaget
Vår kund är ett etablerat teknikkonsultbolag med stark position inom Life Science och processindustri. Här arbetar du i ett erfaret team med hög teknisk kompetens och god sammanhållning. Rollen erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, flexibel arbetsmiljö och möjlighet att arbeta med samhällsviktig och avancerad teknik.
Du erbjuds En möjlighet att växa i en stöttande miljö med seniora mentorer. Goda möjligheter till flexibelt arbete och hemarbete.Dina arbetsuppgifter
Ta fram och uppdatera elritningar samt instrumentunderlag
Delta i konstruktion av el- och instrumentlösningar i projekt
Läsa och tolka elscheman, kopplingsscheman och instrumentloopar
Samarbeta med seniora ingenjörer i projektleveranser
Vi söker dig som
Relevant eftergymnasialutbildning inom el, automation, mekatronik eller maskinteknik (YH/högskola)
Grundläggande kunskaper i AutoCAD och/eller EPLAN för elritningar.
Praktisk erfarenhet eller arbetslivserfarenhet från tekniskt arbete, underhåll inom processindustri.
Förmåga att läsa och förstå elscheman, kopplingsscheman och instrumentloopar.
Grundförståelse för sensorer, I/O-signaler och ventiler i industrianläggningar (akademisk eller praktisk erfarenhet)
Flytande i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Övergripande förståelse för ATEX-krav och installationsprinciper i riskklassade områden.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Problemlösande
Intellektuellt nyfiken
Samarbetsinriktad
