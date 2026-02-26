Junior elkonstruktör till spännande projekt inom Life Science!

Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm
2026-02-26


Om tjänsten
I rollen arbetar du med inhouse-projekt där du konstruerar el- och instrumentlösningar för processanläggningar, exempelvis reaktorer inom Life Science och livsmedelsindustri. Du blir en del av ett erfaret team med seniora elkonstruktörer som stöttar din utveckling under dina första 6-12 månader.

Om företaget
Vår kund är ett etablerat teknikkonsultbolag med stark position inom Life Science och processindustri. Här arbetar du i ett erfaret team med hög teknisk kompetens och god sammanhållning. Rollen erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, flexibel arbetsmiljö och möjlighet att arbeta med samhällsviktig och avancerad teknik.

Du erbjuds En möjlighet att växa i en stöttande miljö med seniora mentorer. Goda möjligheter till flexibelt arbete och hemarbete.

Dina arbetsuppgifter
Ta fram och uppdatera elritningar samt instrumentunderlag

Delta i konstruktion av el- och instrumentlösningar i projekt

Läsa och tolka elscheman, kopplingsscheman och instrumentloopar

Samarbeta med seniora ingenjörer i projektleveranser

Vi söker dig som

Relevant eftergymnasialutbildning inom el, automation, mekatronik eller maskinteknik (YH/högskola)

Grundläggande kunskaper i AutoCAD och/eller EPLAN för elritningar.

Praktisk erfarenhet eller arbetslivserfarenhet från tekniskt arbete, underhåll inom processindustri.

Förmåga att läsa och förstå elscheman, kopplingsscheman och instrumentloopar.

Grundförståelse för sensorer, I/O-signaler och ventiler i industrianläggningar (akademisk eller praktisk erfarenhet)

Flytande i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du har

Övergripande förståelse för ATEX-krav och installationsprinciper i riskklassade områden.

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:

Ordningsam

Problemlösande

Intellektuellt nyfiken

Samarbetsinriktad

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta)
113 63  STOCKHOLM

