Junior ekonomiassistent till spännande bolag i City

Är du analytisk, nyfiken och redo att ta nästa steg i din karriär inom ekonomi? Vi på SJR söker för kunds räkning en engagerad junior ekonomiassistent med intresse för löpande bokföring och reskontra som vill arbeta i en dynamisk och internationell miljö. Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos SJR, med start under oktober och inledningsvis 8 månader med goda chanser till förlängning. Möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
I rollen som junior ekonomiassistent kommer du att arbeta självständigt med fakturahantering, kundreskontra och kontoavstämningar. Du blir en viktig del av ett team på åtta personer, varav tre framtida kollegor som arbetar med reskontra.
Ansvarsområden
Du kommer i din roll ansvara för;
• Hantering av inkommande fakturor och bokföringsunderlag i ERP-systemet D365
• Övervakning av elektronisk fakturahantering via Exflow
• Genomförande av betalningar till svenska och utländska banker
• Kundreskontra: inbetalningar, återbetalningar, fakturering och betalningskontroll
• Kontoavstämningar i samband med månadsbokslut, inklusive analys och uppföljning
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är gymnasieekonom eller har motsvarande erfarenhet. Du har goda kunskaper i löpande bokföring samt erfarenhet av elektronisk fakturahantering och betalningar. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift. Du har goda kunskaper i Officepaketet, särskilt i Excel.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos kunden bör du vara analytisk, strukturerad och har lätt för att prioritera under tidspress
Du är hjälpsam och samarbetsvillig, nyfiken och vill utvecklas tillsammans med ett sammansvetsat team. Vidare är du är framåt och kommunikativ och har lätt för att skapa relationer och sprider härlig energi omkring dig och du trivs i en föränderlig miljö där det händer mycket.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Atena Kamaliha Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-09.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
