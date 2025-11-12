Junior ekonomiassistent till expansivt bolag inom tjänstesektorn
2025-11-12
Är du i början av din karriär inom ekonomi och vill få en flygande start i ett företag som präglas av engagemang, tempo och laganda? Vi söker nu en junior ekonomiassistent som vill växa tillsammans med oss.
Om rollen
I rollen som ekonomiassistent kommer du att arbeta med löpande ekonomi, med huvudfokus på fakturering. Du blir en viktig del av ekonomiavdelningen och får möjlighet att utveckla dina kunskaper i en roll där noggrannhet och ansvarstagande står i centrum.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Löpande fakturering och uppföljning
* Stöd i bokföring och ekonomiadministration
* Hantering av kund- och leverantörsreskontra
* Kontakt med interna avdelningar och kunder
Vem söker vi?
Vi tror att du är gymnasieekonom eller har motsvarande utbildning, och att du vill bygga vidare på dina kunskaper inom ekonomi. Du behöver inte ha tidigare arbetslivserfarenhet inom området, men vi ser gärna att du har extrajobbat - gärna med administrativa eller ekonomiska uppgifter.
Du trivs med siffror, är noggrann och gillar ordning och reda. Samtidigt är du prestigelös, serviceinriktad och nyfiken på att lära dig mer.
Vi erbjuder
En visstidsanställning i ett värderingsstyrt och växande företag
Stöttande kollegor och en kultur som präglas av energi, ansvar och gemenskap
Möjlighet till utveckling inom ekonomi och administration
Rollen är en visstidsanställning under 1 - 1,5 år under en föräldraledighet och det kan finnas möjlighet till förlängning.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Jurek Rekrytering och Bemanning och vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marie Källström på marie.kallstrom@jurek.se
. Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Marie Källström 070-751 93 43 Jobbnummer
9601018