Junior Ekonomiassistent inom AP till nordiskt bolag
2025-08-15
Som Ekonomiassistent i denna roll kommer du ansvara för leverantörskommunikation, enklare bokföring och större mejlutskick, både internt och externt samtidigt som du bidrar till gemensamma uppgifter inom teamet. Du blir en del av ett nordiskt ekonomiteam, med kollegor både i Sverige och Finland.
Som Ekonomiassistent i denna roll kommer du ansvara för leverantörskommunikation, enklare bokföring och större mejlutskick, både internt och externt samtidigt som du bidrar till gemensamma uppgifter inom teamet. Du blir en del av ett nordiskt ekonomiteam, med kollegor både i Sverige och Finland.
Ansvarsområden
Rollen är varierad och innebär att du kommer att:
• Stötta vid större kommunikationsutskick, både till interna medarbetare och externa leverantörer.
• Hjälpa till i leverantörsreskontrateamet med exempelvis att hantera inkommande mejl från leverantörer.
• Bidra med enklare bokföring, kontering och felsökning.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och är i början av din karriär. Vi ser gärna att du har viss ekonomisk förståelse och någon form av erfarenhet som ekonomiassistent. Kunden jobbar i flera olika system vilket det gör att du behöver vara systemvan och kunnig i Excel. Vidare är det ett krav att du är flytande i svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos kunden bör du vara självgående, driven och initiativtagande. Du är hjälpsam och samarbetsvillig samtidigt som du är lösningsorienterad. Du är framåt och kommunikativ och har lätt för att skapa relationer och sprider härlig energi omkring dig och du trivs i en föränderlig miljö där det händer mycket.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-09-14.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
