Junior ekonomiassistent (deltid) för dig som är i början av din karriär
2026-02-19
Vill du få en värdefull inblick i ekonomiarbete och utvecklas i en roll där du successivt får lära dig mer? Nu söker vi på Vindex en junior ekonomiassistent till vår kund.
I denna roll blir du anställd som konsult via Vindex och arbetar på ett deltidsuppdrag hos vår kund, motsvarande ungefär 25 % av en heltid - cirka en vecka per månad med start i början av varje månad. Uppdragets start är planerad till mars. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som är student, nyexaminerad eller i början av din karriär inom ekonomi och vill bygga praktisk erfarenhet i en professionell och stöttande miljö.
Placering: Stockholm
Om rollen
I rollen som junior ekonomiassistent kommer du att arbeta med grundläggande ekonomiuppgifter kopplade främst till kund- och leverantörsreskontra. Du blir en del av ett mindre ekonomiteam där du får en god introduktion och möjlighet att successivt utveckla dina kunskaper inom ekonomi. Rollen innebär nära samarbete med kollegor inom ekonomifunktionen och du kommer att stötta upp i det dagliga arbetet, främst i samband med månadsskiften.
Initialt sker arbetet främst på plats på kontoret för att du ska få en bra upplärning. När du blivit mer självgående finns möjlighet till visst hybridarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Registrera inkommande leverantörsfakturor
Hantera enklare kundfakturering
Lägga upp nya kunder och leverantörer i affärssystemet
Hantera och besvara inkommande mejl kopplade till reskontra
Stötta ekonomiteamet i enklare administrativa ekonomiuppgifter
Avlasta vid månatliga ekonomiprocesserPubliceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
Pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning inom ekonomi, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete är meriterande
Erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra är meriterande
Grundläggande systemvana
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du är en noggrann och ansvarstagande person med ett stort intresse för ekonomi. Du är prestigelös, nyfiken och har en vilja att lära dig nya arbetsuppgifter. Vidare är du serviceinriktad och trivs med att arbeta i en stödjande funktion där du får samarbeta med andra. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill kombinera studier med praktiskt ekonomiarbete eller för dig som är i början av din karriär och vill bygga en stabil grund inom ekonomi.Så ansöker du
Känns detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer SOEKASS3112. Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare vid funderingar Sofia Johansson (sofia.johansson@vindex.se
, 705 411 877).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vindex är en rekryterings- och konsultbyrå med fullt fokus på ekonomifunktionen. Vi samarbetar med företag i olika branscher och hjälper dem att stärka sina ekonomiteam genom att tillsätta allt från juniora ekonomiassistenter till seniora ledarroller såsom CFO och ekonomichef. Vår styrka ligger i vår specialistkompetens och vårt breda nätverk inom ekonomi, vilket gör att vi kan matcha rätt person med rätt uppdrag.
