Junior Driftingenjör / Drifttekniker till energibolag - heltid på plats
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2025-12-16
Publiceringsdatum2025-12-16Beskrivning
Vi söker en junior Drifttekniker/Driftingenjör till ett energibolag i Lund. I rollen blir du en viktig del av driftorganisationen och arbetar tillsammans med ditt skiftlag för att säkerställa en säker, stabil och effektiv drift av produktionsanläggningarna. Uppdraget passar dig som trivs i en teknisk och operativ miljö där säkerhet, samarbete och ansvarstagande är centralt.
Arbetsuppgifter
Delta i den dagliga driften och övervakningen av anläggningarna.
Starta och stoppa anläggningar och anläggningsdelar enligt instruktion.
Utföra rondering och säkerställa att driftinstruktioner och säkerhetsföreskrifter följs.
Medverka i tillståndshantering såsom arbetsbevis och heta arbeten.
Utföra avhjälpande underhåll och felsökning.
Felanmäla anläggningsdelar och komponenter vid behov.
Bidra till kunskapsdelning inom skiftlaget och identifiera utbildningsbehov.
Aktivt verka för en säker arbetsmiljö och ett gott samarbete inom enheten.
Rapportera avvikelser och föreslå förbättringar i verksamheten.
KvalifikationerSkall-krav:
Eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som drifttekniker, driftingenjör, sjöingenjör eller motsvarande.
Minst 1 års erfarenhet av liknande arbete på kraftvärmeverk.
B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av skiftarbete inom energi- eller industribranschen.
Erfarenhet av driftövervakning och felsökning i större anläggningar.
Personliga egenskaper:
Positiv och öppen attityd som skapar tillit i teamet.
Lösningsfokuserad och stresstålig.
Samarbetsorienterad och hjälpsam - "tillsammans" är ett naturligt arbetssätt för dig.
Ansvarstagande med förståelse för både helhet och detaljer.
Villkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Start: 5 januari 2026
Slut: 31 mars 2026 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, skiftarbete
Plats: Lund, 100 % på plats
För att gå vidare i processen är det viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven.
Vi arbetar löpnande med urval och presentation - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Åsa Gustafsson asa.gustafsson@qsverige.se 0708233900 Jobbnummer
9648041