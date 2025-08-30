Junior Customer Support & QA Specialist till healthtech startup
2025-08-30
Är du i början av din karriär och letar efter en plats där du får växa, lära dig massor och verkligen göra skillnad från dag ett? Vi söker dig som har ett stort intresse för kundservice, digitalisering och tech.
Zymego Upp till 15 % av alla vårdbesök står tomma pga. sena återbud. Samtidigt växer vårdköerna, och den administrativa bördan för vårdpersonalen ökar.
Vi har utvecklat en lösning som fyller sena återbud automatiskt. Med vår lösning kan patienter få en tidigare tid och själva hantera sina bokningar, vilket innebär färre tomma tider, avlastning för vårdpersonalen och kortare väntetider för patienterna. Hittills har vi kortat väntetider för patienter med 1700 år.
Zymego är en snabbt växande startup som backas av riskkapitalbolagen Industrifonden, Spintop och Icebreaker VC Ditt uppdrag hos oss Nu söker vi en Junior Customer Support & QA specialist - en nyckelperson i teamet som kommer att stötta kunder i att få ut maximalt av Zymego och samtidigt jobba med regelbunden testning och quality assurance. Genom närheten till kunder och patienter kommer du att vara i kontakt med de som använder Zymego i sin vardag, samtidigt som du är med och säkerställer att produkten fungerar felfritt och når upp till våra krav. Det ger en helt unik möjlighet att lära sig hur digitalisering och innovation går till i praktiken i en startup. Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Jobba nära våra kunder med support via e-post och telefon.
Genomföra noggrann och regelbunden testning av produkten, under ledning av vår Product Manager.
Stötta vår Customer Success Manager i implementeringsprocesser och övriga kundrelaterade uppgifter.
Säkerställa att produkten lever upp till de krav som som ställs.
Regelbundet lära dig om nya funktioner i Zymego och om nya integrationer till journalsystem, för att kunna stötta kunder och testa produkten på ett bra sätt.
Vem vi söker
Du är älskar att möta nya människor och brinner för innovation, digitalisering och att utforska nya verktyg.
Kvalifikationer
Akademisk utbildning på universitet eller yrkeshögskola.
Erfarenhet av ett serviceyrke, kundsupport eller motsvarande yrke som kräver förstklassigt bemötande i stressade situationer.
Meriterande
Du har jobbat med kundsupport mot sjukvårds- eller tandvårdsbranschen.
Du har jobbat inom branscher som kräver hantering av svåra situationer och människor, exempelvis sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, väktare eller restaurang.
Erfarenhet av tech och startups.
Personliga egenskaper:
Lätt att lära dig digitala lösningar och IT-system, nya som gamla.
Stark analytisk förmåga.
Du ger service i världsklass till alla typer av människor, i alla lägen.
Noggrannhet i allt du gör och ett öga för detaljer.
Lätt att ta till dig och memorera information.
Vana att jobba strukturerat och noggrant följa processer och rutiner.
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.
Motiveras av utmaningar och att få ta eget ansvar.
Vad vi erbjuder
En unik produkt som gör verklig skillnad för människor och vårdpersonal
Stöd och coachning från erfarna kollegor och ledare
Utvecklingsmöjligheter i takt med att vi växer
En värderingsdriven och entreprenöriell kultur
Kontor i Stockholm och möjlighet till hybridarbete
Sex veckors semester, tjänstepension och privat sjukvårdsförsäkring
Ersättning
