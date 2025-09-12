Junior content & social media specialist med kunskap inom automatisering

Hirely AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-09-12


Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Plats: Stockholm/Hybrid



Företag: Projsite - Smidigare, säkrare & mer hållbar bygglogistik



Vill du vara med och bygga framtidens marknadsföring inom bygglogistik?



Vi söker en Junior Content & Social Media Specialist som brinner för digital kommunikation, content och automatisering.



Rollen



I den här rollen blir du en nyckelspelare i vårt marknadsteam, där du både får arbeta operativt och bidra strategiskt. Du kommer att:



Skapa och publicera content för sociala medier (LinkedIn, Meta, YouTube, TikTok m.fl.)

Skriva och producera nyhetsbrev och kampanjer i Mailchimp (samt skapa en synk med kontakter i Hubspot)

Stötta i att utveckla och optimera automatiserade kundresor (välkomstflöden, nurturing, lead scoring)



Vi tror att du



Har relevant utbildning inom digital marknadsföring, sociala medier, content creation eller motsvarande erfarenhet

Är kreativ och tycker om att berätta historier i text, bild och video

Har erfarenhet av sociala medier för företag och gärna viss kunskap i annonsering

Har arbetat med, eller vill utveckla dig inom, HubSpot och Mailchimp

Är initiativtagande, självgående och gillar att ta ansvar för egna projekt

Talar och skriver flytande svenska och engelska

Meriterande om du har kunskaper inom: Canva, TikTok-redigering, Make/Zapier, B2B marketing



Vi erbjuder



Möjlighet att växa i en spännande SaaS-verksamhet som förändrar bygglogistikbranschen

Ett team där kultur, innovation och individen står i centrum

Flexibla arbetssätt och en miljö där dina idéer får ta plats



Låter det som något för dig? Ansök redan idag med CV och ett personligt brev.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Good Folks Sweden AB

Jobbnummer
9505248

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: