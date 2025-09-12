Junior content & social media specialist med kunskap inom automatisering
2025-09-12
Plats: Stockholm/Hybrid
Företag: Projsite - Smidigare, säkrare & mer hållbar bygglogistik
Vill du vara med och bygga framtidens marknadsföring inom bygglogistik?
Vi söker en Junior Content & Social Media Specialist som brinner för digital kommunikation, content och automatisering.
Rollen
I den här rollen blir du en nyckelspelare i vårt marknadsteam, där du både får arbeta operativt och bidra strategiskt. Du kommer att:
Skapa och publicera content för sociala medier (LinkedIn, Meta, YouTube, TikTok m.fl.)
Skriva och producera nyhetsbrev och kampanjer i Mailchimp (samt skapa en synk med kontakter i Hubspot)
Stötta i att utveckla och optimera automatiserade kundresor (välkomstflöden, nurturing, lead scoring)
Vi tror att du
Har relevant utbildning inom digital marknadsföring, sociala medier, content creation eller motsvarande erfarenhet
Är kreativ och tycker om att berätta historier i text, bild och video
Har erfarenhet av sociala medier för företag och gärna viss kunskap i annonsering
Har arbetat med, eller vill utveckla dig inom, HubSpot och Mailchimp
Är initiativtagande, självgående och gillar att ta ansvar för egna projekt
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Meriterande om du har kunskaper inom: Canva, TikTok-redigering, Make/Zapier, B2B marketing
Vi erbjuder
Möjlighet att växa i en spännande SaaS-verksamhet som förändrar bygglogistikbranschen
Ett team där kultur, innovation och individen står i centrum
Flexibla arbetssätt och en miljö där dina idéer får ta plats
