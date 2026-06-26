Junior Content Marketeer till snabbt växande e-handel inom kontorsmaterial
123ink AB / Marknadsföringsjobb / Haninge Visa alla marknadsföringsjobb i Haninge
2026-06-26
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Är du i början av din marknadsföringskarriär och söker en bred, rolig marknadsföringsroll?
Vi söker en kreativ, driven och strukturerad Junior content marketeer som vill vara med och utveckla vårt varumärke genom innehåll till hemsidan, sociala medier och digital marknadsföring.
123ink AB säljer främst skrivartillbehör och började med sin e-handel 2015. Sedan dess har företagets kundbas ökat till över 450,000 kunder vilket gör företaget till ett av Sveriges ledande inom branschen. Kundbasen ökar kraftigt för varje dag som går och vi har ett brett sortiment som ständigt utökas.
Inom personalstyrkan råder en mycket god stämning och sammanhållning, arbetssysslorna är varierande samt utmanande.
I rollen som Junior content marketeer arbetar du med planering, produktion och publicering av innehåll i våra digitala kanaler inklusive hemsida. Vi är ett litet team som stöttar varandra i våra uppgifter vid behov.
Då du som anställd hos oss kommer att stöta på nya situationer och uppgifter varje dag är det viktigt att du trivs med variation!Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Utveckla och följa innehålls- och marknadsplaner
Planera, skapa och publicera innehåll för nyhetsbrev, webb och sociala medier
Hantera och uppdatera vår hemsida med produkter
Optimera produkttexter, beskrivningar samt artiklar och implementera på webb
Följa upp statistik och analysera resultat för att optimera innehåll och nyhetsbrev
Identifiera nya möjligheter för att stärka varumärket och öka försäljningen
Vi söker dig som
Har en relevant utbildning inom digital marknadsföring och vill nyttja dina kunskaper
Har erfarenhet av Canva och/-eller Adobe Creative Suite och kan skapa innehåll
Är självgående, punktlig, initiativrik och strukturerad
Är trendkänslig samt har erfarenhet av att arbeta med Instagram, Facebook, TikTok, och LinkedIn
Har god förmåga att planera och driva projekt från idé till genomförande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har vana av att jobba med Word samt Excel
Meriterande
Kunskap inom SEO och innehållsoptimering
Goda kunskaper i Adobe Creative Suite
Vi erbjuder
Frukost, fruktkorg och friskvårdsbidrag för samtliga anställda
Tjänstepension samt exklusiva ränteerbjudanden via Handelsbanken för fast anställda
Möjlighet att arbeta med flera spännande projekt
En arbetsmiljö där nya idéer uppmuntras
Möjlighet att växa tillsammans med verksamheten och på sikt utveckla rollen
Du behöver inte ha några förkunskaper kring skrivare eller kontorsmaterial. Arbetslivserfarenhet inom marknadsföring uppskattas, men vi lägger högre vikt vid goda kunskaper samt personkemi!
All upplärning sker på plats.
• Arbetstider:
• 08:00-17:00
• Måndag-fredag
• Lön: 29,000 kr.
• Bifoga CV, portfolio samt personligt brev i din ansökan.
• Tillträde så fort som möjligt men enligt ö.k
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: marketing@123ink.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Content Marketeer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 123ink AB
(org.nr 556983-1299)
Lagervägen 5D (visa karta
)
136 50 JORDBRO Jobbnummer
9981146