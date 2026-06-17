Junior Butikssupportmedarbetare sökes för stort bolag i Solna
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2026-06-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av kundservice eller kundservice inom matbutik och gillar problemlösning samt kundbemötande? Trivs du i en flexibel och snabb miljö på ett stort företag kan detta vara tjänsten för dig!
Vår kund är en stor och väletablerad kedja inom dagligvaruhandeln med verksamhet i hela Sverige. StudentConsulting söker för kunds räkning medarbetare till deras butikssupport. Du kommer då att arbeta på deras huvudkontor i Solna och ha kontakt med internt inom kedjan över mail och telefon.
I rollen som supportmedarbetare kommer du att bli en del i ett härligt och glatt team med stort fokus på service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bevaka och besvara telefonsamtal och mail från vår kunds butiker gällande pris, sortiment, kampanj, leverans och varuförsörjning. I tjänsten ingår även att registrera och följa upp alla butiksärenden samt att ansvara för reklamationshantering mellan butik och terminal.
Uppdraget är på heltid med start i mitten på augusti och inleds med 6 månaders provanställning med stor chans till förlängning. Arbetstiderna är kontorstider 07:30-16:30, måndag-fredag. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men uthyrd till vår kund i Solna.
DETTA SÖKER VI
• Avklarad gymnasial utbildning
• God systemvana
• Tidigare arbetat inom kundtjänst eller inom dagligvaruhandeln
• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
• Meriterande med tidigare erfarenhet av reklamationshantering samt arbete mot samtalsstatistik och ärendehantering.
Som person ser vi att du är stresstålig och trivs att arbeta i ett högt tempo där du gärna drivs av uppsatta mål. Du har ett självgående arbetssätt och strävar efter att förbättra de processer du arbetar med. Samtidigt är det viktigt att du trivs att arbete i ett team och kan kommunicera med alla.
Låter detta som en tjänst för dig? Sök redan idag, då intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Englundavägen 4 (visa karta
)
171 88 SOLNA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm info@studentconsulting.com Jobbnummer
9969035