Junior Butikssupportmedarbetare sökes för stort bolag i Solna
2025-09-10
Om du har erfarenhet inom kundtjänst eller kundservice från en matbutik och har ett brinnande intresse för problemlösning och bemötande. Trivs du i en flexibel och snabb miljö på ett stort bolag då kan tjänsten vara för dig!
Vår kund är en stor och väletablerad kedja inom dagligvaruhandeln med verksamhet i hela Sverige. StudentConsulting söker för kunds räkning medarbetare till deras butikssupport. Du kommer då att arbeta på deras huvudkontor i Solna och ha kontakt med internt inom kedjan över mail och telefon.
I rollen som supportmedarbetare kommer du att bli en del i ett härligt och glatt team med stort fokus på service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bevaka och besvara telefonsamtal och mail från vår kunds butiker gällande pris, sortiment, kampanj, leverans och varuförsörjning. I tjänsten ingår även att registrera och följa upp alla butiksärenden samt att ansvara för reklamationshantering mellan butik och terminal.
Uppdraget är på heltid med start omgående och inleds med 6 månaders provanställning med stor chans till förlängning. Arbetstiderna är kontorstider 07:30-16:30, måndag-fredag. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men uthyrd till vår kund i Solna
Publicering sdatum2025-09-10
Kvalifikationer
• Avklarad gymnasial utbildning
• God systemvana
• Tidigare arbetat inom kundtjänst eller inom dagligvaruhandeln
• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
• Meriterande med tidigare erfarenhet av reklamationshantering samt arbete mot samtalsstatistik och ärendehantering.
Som person ser vi att du är stresstålig och trivs att arbeta i ett högt tempo där du gärna drivs av uppsatta mål. Du har ett självgående arbetssätt och strävar efter att förbättra de processer du arbetar med. Samtidigt är det viktigt att du trivs att arbete i ett team och kan kommunicera med alla.
Låter detta som en tjänst för dig? Sök redan idag, då intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
