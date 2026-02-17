Junior Business Planning Analyst till internationellt elektronikbolag
2026-02-17
SJR söker nu en Junior Business Planning Analyst till vår kund i Kista, ett stort internationellt företag inom elektronikbranschen. Uppdraget startar i mars månad och sträcker sig initialt över ca 12 månader med goda möjligheter till förlängning. Du får möjlighet att arbeta nära verksamheten i en dynamisk miljö med närvaro på kontoret fem dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som Business Planning Analyst får du en central roll i vår kunds planerings- och finansfunktion. Du arbetar nära verksamheten och stöttar både strategisk planering, finansiella prognoser och uppföljning av resultat. Rollen innebär ett brett analytiskt ansvar där du utvecklar affärsplaner, tar fram rullande forecasts och sammanställer rapporter till högsta ledningen. Du arbetar i en dynamisk och internationell miljö där noggrann analys, affärsförståelse och proaktivt förbättringsarbete är avgörande.
Ansvarsområden
• Utveckla och analysera affärsplaner tillsammans med tvärfunktionella team
• Utföra marknads- och konkurrentanalyser som stöd för strategiska beslut
• Ta fram och uppdatera rullande finansiella prognoser
• Generera och analysera månatliga, kvartalsvisa och årliga P&L-rapporter
• Identifiera avvikelser och ge insikter till ledningen
• Skapa och presentera rapporter till högsta ledningen
• Genomföra marknadsanalyser för att identifiera trender, möjligheter och risker
Lämplig bakgrund
Du har en akademisk utbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande samt erfarenhet av business planning, finansiell analys eller liknande roller. Du behärskar finansiella modeller, prognoser och rapportering och har avancerade kunskaper i Excel och finansiella system. Du är van att arbeta i tvärfunktionella team och trivs i en snabb och föränderlig miljö. Eftersom du arbetar i en internationell organisation behöver du ha mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du är analytisk, strukturerad och noggrann, med en stark förmåga att omsätta data till tydliga insikter. Du kommunicerar på ett klart och professionellt sätt och trivs i en roll där du får kombinera detaljerad analys med strategiskt tänkande. Du är proaktiv, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Atena Kamaliha. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-16.
Varmt välkommen med din ansökan!
