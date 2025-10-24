Junior Business Operation Support till Internationellt Företag i Malmö
Friday Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2025-10-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Perstorp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en internationell miljö och bidra till att hålla affärsprocesserna igång? Som Junior Business Operations Support blir du en del av ett globalt företag som utvecklar digitala lösningar och processer för detaljhandeln. Här får du en central roll där struktur, noggrannhet och service är i fokus - du blir en viktig del i att få vardagen att fungera för organisationens affärs- och ledningsteam. Detta är en perfekt roll för dig som är i början av din karriär och vill kombinera dina administrativa och analytiska färdigheter med affärsprocesser i en internationell kontext.
OM TJÄNSTEN:
Hos vår kund möts du av ett engagerat och samarbetsorienterat team med fokus på att utveckla effektiva arbetssätt och stötta verksamheten i det dagliga arbetet. Du kommer att ingå i Business Operations-teamet och bidra till att säkra administration, uppföljning och ekonomiska rutiner så att verksamheten kan fokusera på sina kärnuppgifter. Rollen är deltid (50 %) med start så snart som möjligt och förväntas pågå till maj 2026 med mycket god möjlighet till förlängning. Vi välkomnar både dig som är student och vill kombinera dina studier med ett meriterande deltidsjobb, samt dig som redan är i början av din karriär. Arbetstiden motsvarar cirka 3 dagar i veckan, med flexibilitet kring schemaläggning.
ARBETSUPPGIFTER:Hantera och följa upp fakturor för att säkerställa att de behandlas enligt gällande processer
Skapa och uppdatera Statement of Work och Purchase Orders
Kontrollera och korrigera status i interna system
Stötta chefer och controllers med administration kopplad till inköp och leverantörsrelationer
Hålla interna intressenter uppdaterade om aktuella uppdrag, resurser och avtal
Samarbeta nära ekonomi-, juridik- och administrationsteamet
VI SÖKER DIG SOM:God ekonomisk förståelse
Djupa kunskaper i Excel och lätt för att lära dig nya system
Ett serviceinriktat arbetssätt och professionell kommunikation
God analytisk förmåga och förmåga att lösa problem på ett strukturerat sätt
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift då båda språk används dagligen i den interna kommunikationen
Erfarenhet av administrativa processer eller ekonomiskt arbete är meriterande, men det viktigaste är din vilja att lära och bidra.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Deltid
Start: Omgående, 6 månader med mycket god möjlighet till förlängning
Placering: Malmö
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Timlön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9574195