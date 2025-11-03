Junior bilsäljare till Europeiska Motor i norra Stockholm
2025-11-03
Europeiska Motor har varit en del av den svenska bilbranschen sedan 1960 och är idag en av landets största enskilda auktoriserade återförsäljare av Toyota. Med en omsättning på 1,4 miljarder kronor och cirka 150 medarbetare, har företaget en stark närvaro i norra Stockholm med fullserviceanläggningar i Rissne, Vällingby, Täby, Arlandastad samt Östermalm.
Nu fortsätter Europeiska Motor att växa och söker därför fler juniora Customer Managers/Bilsäljare till samtliga anläggningar.
Arbetsuppgifter
I rollen som Bilsäljare/Customer Manager får du möjlighet att lära dig bilaffären från grunden och utvecklas till en framgångsrik säljare. Du ansvarar för hela säljprocessen - från den första kundkontakten till leverans - och arbetar proaktivt för att skapa och vårda långsiktiga kundrelationer. Du bygger upp och bearbetar din egen kundstock och säljer både nya och begagnade bilar samt tilläggstjänster och produkter, såsom tillbehör, serviceavtal och finansieringslösningar.
Du kommer att arbeta med att bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer, där du skapar förtroende och trygghet hos dina kunder.
Din profil
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice
Är driven, relationsskapande och uthållig
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Du ser långsiktigt på rollen som Customer Manager och drivs av att göra affärer. Du bör ha ett starkt säljfokus samt vara målmedveten, ödmjuk och tålmodig.
Hos Europeiska Motor får du alla förutsättningar att växa i din roll och skapa en långsiktig karriär inom försäljning. Du blir en del av en trygg och stabil arbetsplats med kompetenta, lyhörda ledare och ett trevligt, stöttande team. Dessutom får du arbeta med ett av världens mest välrenommerade bilmärken.
Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt. Arbetstiderna är 9-18 och helgarbete förekommer. Vid frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta Frida Eriksson på 076-009 65 02. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
