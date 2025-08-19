Junior Beredningstekniker till spännande regionnätsprojekt
2025-08-19
Är du i början av din karriär och vill utvecklas mot en teknisk roll inom projektering och beredning? Kanske har du en utbildning inom elkraft eller mekanik, eller så arbetar du idag som montör och vill ta steget vidare till en mer projektnära roll? Då kan detta vara möjligheten för dig!
OM TJÄNSTEN
Som Junior Beredningstekniker kommer du att stötta våra projektledare och montörer i olika delar av arbetet kring regionnätsprojekt. Du börjar med enklare uppgifter som dokumentationsändringar, ritningar i CAD och slutdokumentation. Med tiden får du möjlighet att utvecklas och arbeta mer självständigt med projektering, dimensionering och teknisk rådgivning.
Det här är en långsiktig roll där du kan växa mot att bli kraftledningsprojektör. För rätt person finns även möjlighet att på sikt gå över till kundföretaget.
Du erbjuds
• Möjlighet till heltidsarbete och personlig utveckling
• En dynamisk arbetsplats med varierande arbetsuppgifter
• Successivt ökande ansvar i takt med att du växer i rollen
• Långsiktigt uppdrag med chans till anställning hos kundföretaget
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Inledningsvis kommer du att arbeta med:
• Dokumentationsändringar
• Linberäkningar och dimensioneringar
• Upprätta ritningar/bygghandlingar
• Slutdokumentation i projekt
På sikt kan arbetsuppgifterna utökas till:
• Självständig projektering för ledningsanpassningar
• Delaktighet i planering av regionnätsprojekt
• Ny- och ombyggnationer
• Teknisk rådgivning och beredningsarbeten
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk utbildning, gärna inom elkraft eller mekanik
• Har kunskap i CAD-program (AutoCAD)
• Har B-körkort (resor till olika anläggningar förekommer)
Det är meriterande om du
• Har utbildning eller erfarenhet specifikt inom elkraft
• Har erfarenhet som montör inom el/elkraft
• Har kunskap om högspänningsluftnät
Vi tror att du är
En person som vill ta för sig, utvecklas och hitta lösningar snarare än problem. Du är snabb, har god datorvana och noggrann men också nyfiken och inte rädd för att ställa frågor.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
