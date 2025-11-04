Junior beräkningsingenjör till teknikföretag i Finspång
Perido AB / Byggjobb / Finspång Visa alla byggjobb i Finspång
2025-11-04
Vill du vara med och skapa säkra och smarta rörsystem för framtidens energi- och industrilösningar? Är du i början av din karriär inom hållfasthetsberäkningar och vill utvecklas i ett team med erfarna kollegor? Då kan detta vara rollen för dig! Läs gärna vidare!Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Perido söker nu en junior beräkningsingenjör till ett innovativt teknikföretag i Finspång. Du ges möjlighet att arbeta på distans en dag i veckan. Här får du chansen att arbeta nära skickliga specialister med konstruktion och beräkningar av rörledningar och gastuber, inklusive kringutrustning. Du kommer att bidra till att skapa trygga och välfungerande rörsystem som uppfyller gällande lagar, krav och säkerhetsstandarder. Rollen passar dig som vill växa in i en mer avancerad teknisk roll med tydliga utvecklingsmöjligheter.
Dina arbetsuppgifter kretsar kring att:
Utföra hållfasthetsberäkningar med fokus på rörsystem
Säkerställa att dimensioner, temperaturer och material klarar tekniska krav
Modellera och rita rörsystem samt kontrollera funktion innan montering
Arbeta med standarder, lagar och regler kopplade till konstruktion och säkerhet
Ha tät samverkan med seniora kollegor och övriga ingenjörsteamet
Dina egenskaper
Vi tror att du är nyfiken, driven och analytisk. Du trivs i tekniska miljöer och gillar att hitta lösningar som både är hållbara och säkra. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig, och du är noggrann i ditt arbete. Du har lätt för att ta till dig ny kunskap och uppskattar möjligheten att ta stöd och vägledning från erfarna kollegor. Du är kommunikativ och kan förklara tekniska resonemang på ett tydligt sätt. Dessutom har du ett strukturerat arbetssätt och ett öga för detaljer som gör att du ser potentiella risker innan de uppstår.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!
Kvalifikationer:
Civilingenjör inom Maskinteknik, Teknisk fysik eller Väg och Vatten (Samhällsbyggnad) med inriktning mot hållfasthet eller motsvarande
2-4 års erfarenhet av hållfasthetsberäkningar
Erfarenhet av rörberäkningar, helst i Rohr2 och/eller Caepipe (alternativt Caesar II eller Pipestress)
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av FE-verktyg såsom Ansys, Abaqus eller NastranTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader, med chans till förlängning. Start så snart som möjligt.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
Ansvarig rekryterare är Charlotte Crowley som kan nås på charlotte.crowley.perido.se De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35531 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg.
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35531". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/ Jobbnummer
9588004