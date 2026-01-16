Junior Automationsingenjör till ledande företag
Vill du jobba med att leverera avancerade projektlösningar till kunder inom Life Science & Sveriges industrier?
OM FÖRETAGET
Företaget har en expertis inom att tillhandahålla skräddarsydda lösningar inom automation, elektrifiering och digitalisering för att hjälpa kunder att styra och optimera sina processer. Företaget är en global aktör och samarbetar med kunder inom energi, vatten, kemi, livsmedel och läkemedel över hela världen.
OM ROLLEN
I rollen som Automationsingenjör kommer du att:
Genomföra projektlösningar mot företagets slutkunder inom framför allt Life Science och livsmedelsindustrin.
Utföra systemarbeten och förbättringsarbeten för att effektivisera och utveckla produktionen.
Vara delaktig i leveransprojekt med projektgrupp och delta i projektets alla faser.
Hjälpa kunder ta fram funktionsspecifikationer, hjälpa till med systemuppsättning, systemintegrering, programmering samt system- och testdokumentation.
Säkerställa att rätt teknisk lösning tas fram i enlighet med specifikation, standarder och säkerhetskrav med rätt kvalité och tidsplan.
Du kommer få en mentor för att få de bästa förutsättningarna att lyckas i rollen. Du kommer även ha ett nära samarbete med företagets andra ingenjörer och projektledare.
VI SÖKER DIG SOM HAR
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elektroteknik, datateknik, maskinteknik, teknisk fysik eller annan relevant utbildning inom Automation.
Grundläggande programmeringskunskaper
Det är meriterande om du har
Intresse kring automation, robotik, hårdvara eller annat relevant område
SOM PERSON ÄR DU
Nyfiken
Kommunikativ
Målinriktad
ÖVRIGT
Start: Enligt överenskommelse Placeringsort: Stockholm Omfattning: Heltid, med möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar i veckan.
Anställningsform: Detta uppdrag är ett konsultuppdrag med möjligheter till förlängning eller överrekrytering.
