Junior Automationsingenjör till Globalt Bolag i Helsingborg
2026-02-03
Vill du jobba med automation och PLC-programmering i en bred och flexibel roll? Vi söker en engagerad programmerare till vår kunds team där du får möjlighet att arbeta självständigt med varierande uppgifter i nära samarbete med både kunder och kollegor. Ansök redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
I den här rollen får du en omväxlande och dynamisk arbetsvardag där du både hanterar orderprocesser och kundkontakter, deltar aktivt i interna utvecklings- och testprojekt samt ger värdefullt stöd till R&D i frågor som rör utveckling, orderhantering och support. Du får möjlighet att bidra på flera fronter och vara en viktig del i att driva både projekt och kundlösningar framåt.
VI SÖKER DIG SOM: Har en avslutad yrkeshögskole- eller högskoleingenjörsutbildning inom automation, elkraft, elektroteknik eller liknande teknikområden
Har erfarenhet av Siemens TIA Portal
Har kunskap i SEL-språk och högnivåprogrammering
Vi söker dig som är kommunikativ, lösningsorienterad och tar ansvar för ditt arbete. Du trivs med samarbete och bidrar till ett öppet och positivt teamklimat. Flexibel, nyfiken och engagerad, du hittar lösningar även när förutsättningarna förändras och vill ständigt utvecklas tillsammans med teamet.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kund och vår sida är att du därefter bli tillsvidareanställd hos kundföretaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Flexibelt
Placering: Helsingborg
Rekryteringsansvarig: Vanessa Henrysson Roqueta
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
