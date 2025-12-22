Junior Automationsingenjör till bolag inom Försvarsindustrin
2025-12-22
Nu söker vi för vår kunds räkning en Junior Automationsingenjör som vill vara med och utveckla och övervaka avancerade automationssystem för fartyg och farkoster. Här får du använda dina tekniska färdigheter inom system, mjukvara och konstruktion i en spännande miljö. Vi söker dig dig som är nyexaminerad eller har några års erfarenhet och vill arbeta brett med automation och systemlösningar. Välkommen med din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN:
Vår kund verkar inom försvarsindustrin och arbetar varje dag för att göra Sverige lite säkrare. Du kommer att arbeta med automationssystem ombord på fartyg och farkoster, inklusive HMI, styrning och övervakning av motorer, tryck och andra tekniska system, samt säkerställa att systemen fungerar som de ska under provturer och drift. Rollen innebär även i konstruktion och CAD-arbete kopplat till automationslösningar, samt arbete med integration mellan elkonstruktion, systemlösningar och automation. Du blir en del av ett erfaret team och goda möjligheter till stöd och utveckling.
VI SÖKER DIG SOM:Har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning med inriktning på automation, alternativt har du studerat en YH- utbildning inom automation samt har ett par års erfarenhet inom området.
Är flytande i svenska och engelska.
God kunskap i PLC- programmering
Har grundläggande förståelse för konstruktion, signaler och protokoll
Det är inget krav med ses som meriterande om du har:
Erfarenhet från en liknande roll sedan tidigare och/eller erfarenhet från försvarsindustrin.
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen ser vi att du nyfiken, kommunikativ och lösningsorienterad.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
För befattningen har vår kund krav på säkerhetsklassplacering vilket kan medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Karlskrona
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
