Junior administratör till Accounts & Liquidity på storbank!
2025-12-06
Vår klient är en dynamisk organisation som värdesätter precision och effektivitet i sina finansiella processer. Nu söker de en engagerad Junior administratör till teamet för Accounts & Liquidity. Detta är en utmärkt möjlighet för dig att utvecklas och bidra till smidiga flöden i en roll där ditt arbete gör skillnad.
OM TJÄNSTEN
Som Junior administratör kommer du att vara en viktig del av Accounts & Liquidity-teamet på banken och bidra till smidiga finansiella flöden kopplade till likviditet. Du kommer att arbeta med varierande administrativa uppgifter och få möjlighet att lära dig mer om företagets ekonomiska processer. Rollen innebär även avstämning av bokföring mot faktiska rörelser, utreda och åtgärda avvikelser samt nära samarbete med kollegor inom andra team i organisationen.
Publiceringsdatum2025-12-06
Denna roll involverar administrativa uppgifter inom finansiell hantering, med fokus på att stödja teamet med dagliga rutiner och processer för Accounts & Liquidity.
• Ansvara för att fördela likvider för clearing av betalningar
• Administrera bankens likviditet genom Riksbanken
• Assistera med avstämningar av bokföring mot faktisk rörelse
• Utreda och åtgärda avvikelser
• Avancerad användning och analys i Excel
• Stötta teamet med dagliga administrativa uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av en liknande roll, helst inom bank
• Besitter kunskap kring finansiella processer
• Har god förmåga att arbeta strukturerat och noggrant
• Talar och skriver flytande i svenska och engelska, då arbetsuppgifter sker på båda språken
• God datorvana, särskilt i Excel
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
• Intresse för bank- och finansbranschen
• Kunskap om ekonomisystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående
• Lösningsorienterad
• Ansvarstagande
• Noggrann
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
