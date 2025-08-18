Junior Administratör sökes till stort bolag inom dagligvaruhandeln
2025-08-18
Är du ny i arbetslivet och söker en meriterande erfarenhet på ett välkänt bolag? Är du snabblärd, driven och har god samarbetsförmåga? Då har vi jobbet för dig!
Vår kund är ett stort bolag inom dagligvaruhandeln med huvudkontor i Solna. För deras räkning söker vi nu en noggrann och strukturerad Administratör. Vår kund har ett behov av att säkra ett flöde av interndata från deras butiker via ett befintligt verktyg. Du kommer att arbeta självständigt och ansvara för att strukturera arbetet efter egna önskemål för att nå resultat. I rollen ingår det att ha kontakt med olika funktioner på kontoret och systemleverantörer men även i viss mån butiker. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Monitorera och administrera processer i kundens datasystem. Säkerställa att tänkta arbetsprocesser i deras system genomförs enligt plan
• Support och felsökning kring specifika frågor inom detta område. I dialog med supportavdelning hantera felsökning.
• Genomföra kopplingar och korrigeringar i systemet för att ge butiker åtkomst till sortiment
Uppdraget är en heltidstjänst med start omgående och inleds med en 6 månaders provanställning, med god chans till förlängning. Du blir anställd hos oss på StudentConsulting men kommer att arbeta som konsult på kundens fina huvudkontor i Solna. Arbetet sker på kontorstider med viss möjlighet till distansarbete.
DETTA SÖKER VI
• Slutförda gymnasiestudier och har någon form av arbetslivserfarenhet
• God datavana med erfarenhet av Officepaketet, främst Excel
• Flytande i svenska
• Du är strukturerad, driven, noggrann och självgående. I ditt arbetssätt är du analytisk och ansvarsfull
Skicka din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com
