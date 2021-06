Junior administratör sökes för kunds räkning på heltid i Halmsta - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Kontorsjobb i Halmstad

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kontorsjobb / Halmstad2021-06-30Söker du ett arbete med varierande administrativa arbetsuppgifter? Vi söker nu en strukturerad och social administratör med cirka 1 års erfarenhet på heltid för kund i Halmstad.Rollen som säljande administratör innefattar arbetsuppgifter som bland annat orderhantering, orderregistrering och försäljning, samt inköp av olika produkter. Rollen kräver ett självständigt och strukturerat arbete med en översiktlig bild av hela processen. Du har ett nära samarbete med våra säljare och stöttar dem i kommunikation och administration kring kunderna. Följaktligen kräver rollen erfarenhet inom administration för att ha den förståelse som krävs för att sätta sin in i tjänsten.Arbetsuppgifterna kan komma att innebära:Uppgifter med telefon, mejl och dator som främsta arbetsverktyg.KundkontaktStötta säljteamet i administrativa uppgifter men även sälj till viss delAdministration rörande orderhantering och registrering av dessaInköp av olika produkter2021-06-30Vi söker dig som är social och serviceminded. Du har minst 1 års erfarenhet av administrativt arbete och en förståelse för en administrativ process kan fungera på ett företag. Det är meriterande om du har tekniskt intresse. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av försäljning /administrativt arbete mot slutkunder inom industri eller liknande. Du är en duktig kommunikatör och du behärskar engelska väl i tal och skrift. Du har mycket god datorvana.Vi tror att du är en driven person med ett sinne för både siffror och affärer. Du kan arbeta både självständigt och i team. Du är van att arbeta i ett högt tempo med varierande uppgifter och du är samtidigt oerhört strukturerad och ordningsam.Vi söker dig som är junior och hungrig på nya utmaningar och ständigt vill utvecklas.Är du rätt person för rollen? Ansök redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten ska tillsättas omgående så vi ber dig att ansöka till tjänsten med CV och personligt brev snarast möjligt där du beskriver varför just du passar för tjänsten.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-23Studentconsulting Sweden AB (Publ)5839617