Junior Account Manager till mediabyrå i Stockholm!
2026-01-14
Vill du kickstarta din karriär inom media, marknadsföring och affärsutveckling - och samtidigt arbeta nära kunder, kampanjer och erfarna kollegor? Nu finns möjligheten att ta nästa steg i en växande och resultatorienterad mediomiljö!
Om rollen
Som Junior Account Manager blir du en central del av ett account team där du arbetar med kundrelationer, kampanjuppföljning och interna samarbeten. Rollen passar dig som är serviceinriktad, nyfiken och vill utvecklas inom account management och medielösningar.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Stötta seniora Account Managers i den löpande kunddialogen
Delta i relationsbyggande arbete och uppföljning av kundbehov
Ta fram presentationer, offerter och rapporter
Koordinera leveranser och säkerställa att tidslinjer hålls
Samarbeta internt med sälj- och kreativa team
Identifiera affärs- och tillväxtmöjligheter hos befintliga kunder
Din vardag
Besvara kundförfrågningar och uppdatera kundinformation
Delta i kundmöten och följa upp beslutade aktiviteter
Säkerställa kvalitet och leverans i pågående uppdrag
Följa upp kampanjresultat och rapportera insikter till teamet
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen inom ekonomi, marknadsföring, kommunikation eller liknande
Är kommunikativ, strukturerad och relationsskapande
Har grundläggande förståelse för försäljning och kundarbete
Trivs i en snabbrörlig miljö med många kontaktytor
Har god förmåga att prioritera och hålla deadlines
Personliga egenskaper
Positiv, lösningsorienterad och nyfiken
Stark servicekänsla och kundfokus
Lagspelare som även kan arbeta självständigt
Vill utvecklas och ta mer ansvar över tid
Vi erbjuder
En utvecklande start i en modern mediomiljö
Hands-on-arbete med verkliga kundcase
Stöd, handledning och tydliga utvecklingsmöjligheter
Ett engagerat, prestigelöst och energifyllt team
Praktiska detaljer:
Plats: Stockholm (on-site) Start: 1 april 2026 (tillsvidareanställning)
Redo att ta nästa steg inom account management och media? Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
