Junior Account Manager till mediabyrå i Stockholm!

Sway Sourcing Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-14


Vill du kickstarta din karriär inom media, marknadsföring och affärsutveckling - och samtidigt arbeta nära kunder, kampanjer och erfarna kollegor? Nu finns möjligheten att ta nästa steg i en växande och resultatorienterad mediomiljö!
Om rollen
Som Junior Account Manager blir du en central del av ett account team där du arbetar med kundrelationer, kampanjuppföljning och interna samarbeten. Rollen passar dig som är serviceinriktad, nyfiken och vill utvecklas inom account management och medielösningar.

Arbetsuppgifter
Stötta seniora Account Managers i den löpande kunddialogen

Delta i relationsbyggande arbete och uppföljning av kundbehov

Ta fram presentationer, offerter och rapporter

Koordinera leveranser och säkerställa att tidslinjer hålls

Samarbeta internt med sälj- och kreativa team

Identifiera affärs- och tillväxtmöjligheter hos befintliga kunder

Din vardag
Besvara kundförfrågningar och uppdatera kundinformation

Delta i kundmöten och följa upp beslutade aktiviteter

Säkerställa kvalitet och leverans i pågående uppdrag

Följa upp kampanjresultat och rapportera insikter till teamet

Vi söker dig som
Har en kandidatexamen inom ekonomi, marknadsföring, kommunikation eller liknande

Är kommunikativ, strukturerad och relationsskapande

Har grundläggande förståelse för försäljning och kundarbete

Trivs i en snabbrörlig miljö med många kontaktytor

Har god förmåga att prioritera och hålla deadlines

Personliga egenskaper
Positiv, lösningsorienterad och nyfiken

Stark servicekänsla och kundfokus

Lagspelare som även kan arbeta självständigt

Vill utvecklas och ta mer ansvar över tid

Vi erbjuder
En utvecklande start i en modern mediomiljö

Hands-on-arbete med verkliga kundcase

Stöd, handledning och tydliga utvecklingsmöjligheter

Ett engagerat, prestigelöst och energifyllt team

Praktiska detaljer:
Plats: Stockholm (on-site) Start: 1 april 2026 (tillsvidareanställning)
Redo att ta nästa steg inom account management och media? Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

