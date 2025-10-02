Junior Account Manager med fokus på AI-baserade växellösningar!
2025-10-02
Vill du bli specialist inom företagskommunikation?
Cloudo söker en Junior Account Manager med fokus på Telavox, Lynes och AI-baserade växellösningar!
Om Cloudo
Cloudo är ett växande techbolag som erbjuder moln-, IT- och kommunikationstjänster till företag. Vi är i en expansiv fas och söker nu en driven person som vill växa med oss och bli expert inom smart företagskommunikation.
Din roll som Junior Account Manager - Kommunikation & Växellösningar
I denna roll fokuserar du på att hjälpa företag att effektivisera sin kommunikation genom moderna växeltjänster och AI-baserade lösningar som Telavox och Lynes. Du kommer att bli specialist inom området och spela en nyckelroll i att skapa värde för våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Identifiera och kontakta potentiella företagskunder med behov av smarta kommunikationslösningar Kartlägga kundens nuvarande kommunikationsflöde och föreslå förbättringar Presentera och sälja skräddarsydda lösningar inom växel, telefoni och AI-baserad kommunikation Samarbeta med tekniska specialister för att säkerställa en smidig leverans och onboarding Bygga långsiktiga relationer och bidra till kundernas digitala utveckling
Vem är du?
Du är i början av din karriär och har ett intresse för teknik och kommunikation Du är nyfiken på hur företag kan effektivisera sin vardag med hjälp av smarta lösningar Du är bekväm med att ta första kontakten via telefon och gillar att bygga relationer Du trivs i en snabbföränderlig miljö där du får ta ansvar och växa Starkt meriterande: Har du arbetat med Telavox eller Lynes i praktiken - exempelvis i en tidigare roll - är det mycket värdefullt
Vad vi erbjuder
Utvecklingsmöjligheter - Vi ger dig verktygen och coachningen för att lyckas Stöttande team - Du får arbeta nära erfarna kollegor inom både försäljning och teknik Spännande teknik - Du får jobba med moderna plattformar som Telavox, Lynes och andra AI-drivna lösningar Provisionsbaserad lön - Din insats belönas direkt genom en attraktiv provisionsmodell Tillväxtresa - Var med och påverka i ett bolag där idéer blir verklighet Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Arbetsgivare Cloudo Sales AB
(org.nr 559134-2257), https://cloudo.se/
Cloudo
