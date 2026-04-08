Juni juli Augusti - Sommarjobb på Hemtjänst Norra
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tierp Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tierp
2026-04-08
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra i Tierp
, Gävle
, Uppsala
eller i hela Sverige
Hemtjänst Norra ligger placerad i Karlholmsbruk, områden som ingår är Skärplinge, Hållnäs och Karlholmsbruk.
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
12 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-08
Är du nyfiken på att arbeta inom hemtjänsten norra i sommar? Juni, juli & Augusti? Du får ett schema, dag, kväll varannan helg där du är en nyckelroll i att ge omsorg och stöd till våra brukare i deras egen bostad. Tack vare ditt arbete kan brukaren behålla sina levnadsvanor och upprätthålla en hög livskvalitet i sin hemmiljö. I din roll strävar du efter att skapa en meningsfull vardag för varje individ, anpassad efter deras unika behov. Detta kan innefatta personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, städning, handling och medicinering enligt delegering från ansvarig sjuksköterska.
Du kommer ingå i ett sammansvetsat team där vi alla samarbetar nära, med omvårdnadspersonal som vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, administratörer och enhetschefer. I arbetet kommer du använda bil och cykel som färdmedel.
Rekrytering sker fortlöpande.

Kvalifikationer
B-Körkort
Gott bemötande
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Schema.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317984".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Tierps kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra
Enhetschef
Maria Carlsson maria.carlsson@tierp.se 0293-218552
9842519